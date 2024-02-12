ЧП и криминал
12.02.2024, 13:55

Бывший директор американской тюрьмы: семьям криптомиллионеров Турыгина и Потапенко придется пережить тяжелые времена

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Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко надеются, что распоряжение об их выдаче США аннулируют.
Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко надеются, что распоряжение об их выдаче США аннулируют.
ФОТО: Delfi Meedia

Условия содержания заключенных в американских тюрьмах — одна из причин, по которой, как считают адвокаты, обвиняемые в масштабном мошенничестве Иван Турыгин и Сергей Потапенко не должны быть выданы США. По мнению адвокатов, распоряжение правительства об экстрадиции производит впечатление, словно в Эстонии нет полиции, прокуратуры и судов, пишет издание Eesti Päevaleht.

Адвокаты Ивана Турыгина, Сергея Потапенко и их семей вновь просят суд аннулировать распоряжение правительства о выдаче США криптомиллионеров. 25 января правительство во второй раз приняло соответствующие распоряжения. Аналогичные решения, принятые в сентябре прошлого года, были впоследствии аннулированы судом.

Министерство юстиции, как сообщил во вторник, 6 февраля, министр Калле Лаанет, серьезно отнеслось к прозвучавшим в суде упрекам, указанные недостатки были устранены. Кроме того, представитель Эстонии побывал в американской тюрьме, в которую после экстрадиции отправят Турыгина и Потапенко.

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