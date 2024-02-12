Бывший директор американской тюрьмы: семьям криптомиллионеров Турыгина и Потапенко придется пережить тяжелые времена

Условия содержания заключенных в американских тюрьмах — одна из причин, по которой, как считают адвокаты, обвиняемые в масштабном мошенничестве Иван Турыгин и Сергей Потапенко не должны быть выданы США. По мнению адвокатов, распоряжение правительства об экстрадиции производит впечатление, словно в Эстонии нет полиции, прокуратуры и судов, пишет издание Eesti Päevaleht.