Cбежавшего из больницы иностранца нашли ночью в Ласнамяэ

Иностранный гражданин находился в арестном доме в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. В воскресенье вечером мужчина начал жаловаться на резкую боль в плече, поэтому его отвезли на обследование в больницу, откуда он и сбежал.

Полиция отмечала, что мужчина не опасен.

Полиция просила всех, кто видел мужчину с фотографий, сообщить об этом по телефону 112.

В половину первого ночи поступило сообщение, что пропавший найден. Полицейский патруль заметил его на краю Лаагна теэ в Ласнамяэ. Стражи порядка задержали его и доставили обратно в арестный дом.

Точные обстоятельства и причины его поведения устанавливаются.

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