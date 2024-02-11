ВИДЕО | В Ласнамяэ открытым пламенем горела кабина грузовика

В воскресенье в 14:16 в службу спасения поступило сообщение о том, что горит грузовик.

По словам представителя спасательного департамента, на происшествие отреагировала команда спасательной команды Кесклинн и Ласнамяэ, работы по тушению начались в 14:19. Причина пожара устанавливается. По словам спасателей, пострадавших нет.

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