Юрист рассказал, за что работодатель может уволить и чего он не имеет права требовать

Согласно этому решению, у работника есть право на ежедневный и еженедельный отдых. Ежедневный отдых не является частью еженедельного отдыха, но он должен предшествовать ему. И это – даже в том случае, когда государство-член ЕС применяет лишь минимальное количество часов еженедельного времени отдыха, установленного директивой.

2 марта 2023 года Европейский суд вынес решение, которое изменит действовавшую до сих пор в Эстонии практику по применению постановления о часах работы и отдыха. Речь идет не об изменении закона, а о внутреннем праве страны-члена ЕС трактовать законы исходя из решения Европейского суда.

„Я читал, что теперь действуют новые правила ЕС о количестве часов отдыха. Я работаю по графику, моя жена – только в будние дни. Сколько теперь по закону мы должны отдыхать? Этим правилам должны в Эстонии фирмы подчиняться автоматически, или их нужно отдельно вносить в закон? Спасибо!“ Валерий.

Рекомендуется также назначить людей (это может быть, например, специалист по рабочей среде или доверенное лицо), к которым работник может в случае проблем обратиться. Если же это не помогло, то работодатель может в экстренном порядке расторгнуть трудовой договор работника, который скандалит, согласно § 88 ч. 1 Закона о трудовом договоре (ЗТД) и потребовать от него компенсации, если он причинил имущественный ущерб.

Работодатель может составить план действий по предотвращению случаев насилия (в т. ч. морального – прим. ред.) на рабочем месте, а для этого нужно установить четкие правила поведения работников. Также о правилах нужно всем сообщить – в том числе, что на предприятии нулевая толерантность к крикам и скандалам.

Также нужно решить, что можно предпринять для устранения проблемы.

„Моя коллега – очень скандальная женщина. Она постоянно на всех кричит и периодически нас обзывает. Мы много раз жаловались на нее работодателю. Какие возможности есть у руководства прекратить эти крики и скандалы? Работу коллега вроде выполняет хорошо. Но другие работать в таких условиях не могут“. Ирина.

Работодателям, чьи подчиненные трудятся по графику, нужно пересмотреть требования к расчету их часов работы и отдыха. Это решение не касается тех работников, которые трудятся с понедельника по пятницу по восемь часов в день. И тут нужно следить за двумя важными показателями – ежедневный отдых и еженедельный отдых.

Ежедневный отдых должен составлять минимум 11 часов в сутки (то есть за временной промежуток в 24 часа).

Еженедельный отдых означает, что работник должен непрерывно отдыхать на протяжении минимум 48 часов подряд, а в случае суммированного расчета рабочего времени (если работник трудится по графику) – то минимум 36 часов подряд.

До этого у работников, которые трудились по графику, было право получать раз в семь дней еженедельный отдых в течение 36 часов подряд – но без права на то, чтобы еженедельному отдыху предшествовал еще ежедневный отдых (минимум 11 часов подряд в сутки).

Сейчас же получается, что раз в неделю у тех, кто работает по графику, возникает право на непрерывный отдых продолжительностью 47 часов (11 часов ежедневный + 36 часов еженедельный). И работодатель должен своим работникам, которые трудятся по графику, этот отдых обеспечить.

Количество рабочих часов в месяц при этом остается прежним.

Правил о времени работы и отдыха нужно обязательно придерживаться, чтобы избежать переработки, несчастных случаев на работе и появления профессиональных заболеваний. Чрезмерно уставший работник может подвергнуть опасности как свою жизнь и здоровье, так и жизнь и здоровье своих коллег, не говоря уже о том, что и работает он менее продуктивно.

„Моя подчиненная постоянно опаздывает на работу и не предупреждает об этом. Я несколько раз с ней об этом говорил, но бесполезно. Что делать?“ Анатолий.