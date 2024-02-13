„Готовить надо с любовью“. Повар из Эстонии рассказала о том, что изучала в известной школе гастрономии

Однажды, когда у меня было очень плохое настроение, я замешивала тесто, и ко мне подошел мой друг и сказал: „Лиза, не смей плакать, а то булочки не поднимутся“.

– Не уверена. Нет мечты стать великим шефом, управлять рестораном. Я просто люблю то, что делаю, и люблю делать это идеально. Но к профессии отношусь серьезно.

Однажды в Эстонии я работала еще и пекарем и целый год осваивала разные рецепты хлеба и выпечки. Сейчас во Франции тружусь в очень хорошем ресторане кондитером. Для меня это абсолютно новое.

В кулинарии – разные подходы, методики и все остальное, но конечный продукт говорит сам за себя, в искусстве – все размыто, у каждого свое мнение по тому или иному произведению искусства. Но для меня искусство и кулинария дополняют друг друга.

– Я почти десять лет (с четырнадцати) готовила, практиковалась на разных кухнях, с разными направлениями, начиная от классики и заканчивая современной кухней. Всегда любила готовить. И всегда увлекалась искусством. Мне это было интересно, и я подумала: почему бы не попробовать что-то новое, не поучиться у профессионалов?

– Ты успешно окончила Художественную академию, провела выставку своих картин и вдруг – поступила в кулинарный техникум. Почему?

Готовлю сама, сейчас я просто влюблена во французские рынки. Хожу по воскресеньям на рынок, набираю огромные сумки, и практически на неделю мне хватает продуктов – свежайших, интереснейших.

– Обычно я не завтракаю, но если очень хочется, то вареное яйцо и овощи. На обед – сырная тарелка, на ужин – солянка. Стараюсь придерживаться правильного домашнего питания, но, конечно, не без ресторанчиков.

– Чем завтракают, обедают и ужинают повара? Ты сама все готовишь?

После победы в конкурсе молодой повар Эстонии‑2022 Лиза Шалова три месяца училась у профессионалов кулинарного дела во Франции. И не где-то, а в одном из самых известных учебных заведений отельного и ресторанного менеджмента – в Институте гастрономии Поля Бокюза. Практику проходила в мишленовском ресторане в Бельгии. Теперь она работает в ресторане при Институте – отрабатывает азы высокой кухни на практике.

– Иногда бывало сложно. Программа очень разнообразная. Практиковались на кухне, бывало, с 6 утра до 8 вечера, в 40-градусную жару и почти без перерывов. Была практика в ресторане от института, я узнала много нового, познакомилась с интересными людьми. Также мы участвовали в одном из самых известных мероприятий – „Лионском фестивале уличной еды“.

Плюс это же Франция – страна прекрасных вин, интереснейших сыров, мекка кулинарии. Да и сама школа Поля Бокюза – одна из лучших в мире!

– Ехала с желанием поучиться у лучших профессионалов и узнать изнутри, как все устроено. Школа Поля Бокюза – это новый опыт, знакомство с людьми, практика в огромных ресторанах.

– Переживания, конечно, были безграничными, но старалась в себе не сомневаться. На победу мотивировал главный приз. В итоге выиграла и поехала в Институт Поля Бокюза во Францию, в Лион, на трехмесячную программу „Alliance“. Это летний курс по классической и современной французской кухне.

Так получилось, что за год я приняла участие в трех конкурсах. Сначала – школьный, потом – конкурс между всеми школами Эстонии, в котором я заняла первое место. И, как вишенка на торте, конкурс „Молодой шеф-повар Эстонии“ („Noor Kokk“). Тренировалась усиленно полгода. Опыт на кухне у меня уже был, идей, что можно приготовить, – великое разнообразие. Огромное спасибо моему наставнику, классному руководителю, который во всем помогал и никогда во мне не сомневался.

– Еще до поступления в кулинарный техникум. Хотела испытать себя на прочность, да и просто предпринять что-то новое.

– Как ты решилась на участие в конкурсе?

– Разумеется! То, как видишь цвет, работа с различными формами. Я даже книги стала читать по-другому, научилась видеть прекрасное. Любое творчество полезно и развивает.

И теперь я всегда думаю о том, что готовить надо с любовью. Настроение передается блюду и вкусу, и, соответственно, гостям.

Когда мне французы задают вопрос про классическую эстонскую кухню, я затрудняюсь с ответом. В эстонской кухне всего намешано. Что-то из России, что-то из Европы, что-то чисто балтийское. Будут на столе эстонские продукты или импортные, оливье или устрицы – зависит только от личных предпочтений и привычек.

– Французы испокон веков остаются верны своей классике и всему тому, к чему привыкли. Огромное разнообразие блюд – начиная с завтрака. Круассаны, кофе, булочка с шоколадом и джемом… Закуски – пат-н-крут (pate en croute – мясной пирог с обильной начинкой в тонком тесте), устрицы, креветки. На горячее обязательно мясо или рыба. Соусы разно-образные. Сыр едят как десерт. Блюда на Новый год, например, всегда будут из местных продуктов.

– Насколько разнятся гастрономические вкусы у людей в Эстонии и во Франции?

– Как говорится, на вкус, на цвет. Каждому – свое. К тому же ресторатор в это вкладывался, ресторан, кафе – как дитя, что-то личное, сокровенное.

Франция – гора перспектив и новых открытий. Это разнообразие кухни, новые возможности. Мне очень нравится язык, я стараюсь его максимально быстро выучить. Тяжело дается, но все возможные минусы проживания во Франции перекрываются плюсами.

– После учебы я вернулась в Эстонию, пыталась наладить свою жизнь, но после всех пережитых эмоций было сложно вернуться в прежний образ жизни. И еще мне безумно понравился Лион, его ритм жизни, и все яркие впечатления были с ним связаны.

– Студенты – первый и второй курс. Для меня школа стала призом, а для них – просто учеба, за которую студенты сами платили. Группа – из 30 человек, со всего мира. Из Европы нас было пятеро, включая меня и Йозефа – финалиста предыдущего конкурса „Молодой шеф-повар“. Остальные – из Мексики, Сингапура, США. Нас разделили по курсам, поэтому на кухне всегда присутствовало не больше 10 человек.

– Кто учился вместе с тобой?

Четыре дня готовили на разных станциях, пробовали еду, наслаждались музыкой. Конечно, и выходные были. Часто собирались на различные дегустации, общались.

– Почему во французской кухне большие тарелки и маленькие порции?

– (смеется) Стереотип. Так не во всех ресторанах. Но исторически это было придумано ради того, чтобы показать красоту самой тарелки и дополнить ее. Показать, как можно сочетать разные текстуры, цвета.

Так было задумано еще и для того, чтобы во время застолья, когда идет смена блюд – от трех до двадцати пяти, люди не объедались. А подавать маленькие порции на маленьких тарелках – неэстетично, есть неудобно.

И опять же, тут работа с цветом, с освещением, с текстурой. Хотя сейчас это уже не в тренде. Разве что в каких-то классических ресторанах используется.

– Когда приходишь в гости, критикуешь еду – мысленно или вслух?

– Никогда ничего не буду критиковать. Человек вкладывал свои силы, любовь и желание в приготовленное блюдо.

Да и как можно критиковать котлетки и пюре бабушкиного приготовления?!

Шеф-повар – это менеджер

– Как стать шеф-поваром в Эстонии и вообще, как им стать?

– Рожденный ползать летать не может. Если изначально есть предрасположенность и желание, то добиться можно чего угодно. И никогда нельзя забывать о том, что учимся мы всю жизнь.

Шеф-повар – это уже не повар, а менеджер. Я же хочу быть хорошим поваром, который выполняет свою работу правильно и качественно.

– Повар все должен пробовать?

– Повар должен попробовать все, что готовится для гостя. На пищевое поведение это влияет по-разному.

– Можно так вес набрать?

– Бывает, кондитер может попробовать пару кремов, но в целом питается правильно. Но если ты на холодной или горячей кухне, или на заготовке, то, ложечка за ложечкой, аппетит пропадает, и полноценно ты не ешь, – могут быть последствия.

Нужно заставлять свой организм хотя бы пару раз в день есть правильно, обязательно – горячее и съедать полноценные порции, не кусочничать.

– Из чего складывается цена на блюда в ресторане?

– Можно найти качественную еду и за нормальную цену. Но не забывать о соотношении „цена-качество“.

– Почему иногда все так дорого?