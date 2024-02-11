ВИДЕО | Нарвский клуб стал победителем регулярного чемпионата Эстонии по хоккею
10 февраля в ледовом холле Нарвы состоялась игра хоккейной лиги Unibet, в которой нарвский ПСК обыграл тартуский „Вялк 494“ со счетом 7:6 (3:0; 2:3; 2:3) и стал победителем регулярного чемпионата Эстонии.
Игра регулярного чемпионата Эстонии носила принципиальный характер, так как перед игрой у лидера чемпионата команды ПСК было 26 очков, и для них эта игра была последней в регулярке, а у идущего вторым „Вялка 494“ было 20 очков и 3 игры в запасе.
В яркой и результативной встрече победу одержал нарвский ПСК, который набрал 28 очков и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата.
В составе победителей шайбами отметились Максим Бережонов, Никита Кириллов (2 шайбы), Макс Вялья, Георгий Васильев и Александр Титов (победную).
У гостей голы на свой счёт записали Каспарс Саулиетис (две шайбы), Василий Титаренко (две шайбы), Алексей Войцеховский и Отар Cахокия.
На протяжении всей игры ворота нарвитян защищал Дмитрий Ровда, который отразил 31 бросок.
Вратарь тартуского клуба Эрвин Муштуков - 33 броска.
В плей-офф нарвский клуб сыграет с кохтла-ярвеским „Эверестом“ или клубом „Пантер“. „Вялк 494“ сыграет в плей-офф с кохтла-ярвеским „Виру Спутником“,
Команда победившая в финале, сыграет в „Супер финале“, который состоится 18 апреля в Тондираба, с клубом „Пантер“.
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