ВИДЕО | Нарвский клуб стал победителем регулярного чемпионата Эстонии по хоккею

Игра регулярного чемпионата Эстонии носила принципиальный характер, так как перед игрой у лидера чемпионата команды ПСК было 26 очков, и для них эта игра была последней в регулярке, а у идущего вторым „Вялка 494“ было 20 очков и 3 игры в запасе.

В яркой и результативной встрече победу одержал нарвский ПСК, который набрал 28 очков и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата.

В составе победителей шайбами отметились Максим Бережонов, Никита Кириллов (2 шайбы), Макс Вялья, Георгий Васильев и Александр Титов (победную).

У гостей голы на свой счёт записали Каспарс Саулиетис (две шайбы), Василий Титаренко (две шайбы), Алексей Войцеховский и Отар Cахокия.

На протяжении всей игры ворота нарвитян защищал Дмитрий Ровда, который отразил 31 бросок.

Вратарь тартуского клуба Эрвин Муштуков - 33 броска.

В плей-офф нарвский клуб сыграет с кохтла-ярвеским „Эверестом“ или клубом „Пантер“. „Вялк 494“ сыграет в плей-офф с кохтла-ярвеским „Виру Спутником“,

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