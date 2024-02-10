Полковник Андрус Мерило: сценарий будущего для Эстонии очень сложен

Командир 1-й пехотной бригады полковник Андрус Мерило говорит, что назначение кандидатом не стало для него неожиданностью, поскольку его долгое время готовили для этой должности. Однако, как отмечает Мерило, ему потребовалось время для принятия решения, поскольку предложение поступило раньше, чем он ожидал, передает „Актуальная камера“.

„Сразу сказать „нет“ было бы не совсем правильно, но я приводил причины, по которым считаю, что моя карьера в данный момент может выглядеть по-другому, чтобы лучше подготовится к подаче заявления в следующий раз“, – сказал Мерило.

„Перед принятием решения я много думал: пересматривал свои личные сильные и слабые стороны. И, конечно, оценил, каким может быть сценарий будущего для Эстонии. И, если говорить честно, этот сценарий очень сложен. Это и стало основным аргументом для меня, чтобы принять предложение и даже не попытаться сказать, что я к этому не готов“, – добавил он.