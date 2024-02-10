10.02.2024, 19:27
ФОТО | В квартирном доме в Арукюла найден убитый мужчина, двое подозреваемых задержаны(4)
Полиция задержала в Харьюмаа двоих мужчин, который подозревают в убийстве 77-летнего мужчины. Труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в субботу днем.
Криминалисты и следователи тут же начали искать улики на месте преступления. В итоге в качестве подозреваемых задержаны 58-летний и 73-летний мужчины, которые были знакомы с жертвой.
Полиция пока не может обнародовать точные детали и мотивы преступления, так как следствие еще идет и для этог опотребуется время.