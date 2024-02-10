Таллинн планирует новые троллейбусные маршруты и рассматривает возвращение прежних

Вице-мэра Таллинна Владимир Свет, отвечающий за дорожное движение отмечает, что значительной части трамваев, курсирующих в Таллинне, уже более 20 лет или они приближаются к этому возрасту.

Транспортные средства, используемые ежедневно, изнашиваются и требуют замены, чтобы обеспечить безопасность для пассажиров. Приобретение нового транспортного парка требует крупных инвестиций.

„Горуправа поручила предприятию Tallinna Linnatransport AS подготовиться к необходимым мероприятиям по планированию и реконструкции инфраструктуры, а также к приобретению новых троллейбусов“, - рассказывает вице-мэр.

По его словам, в ближайшие годы Таллинн планирует приобрести 40 новых троллейбусов: 18 длиной 12 метров и 22 длиной 18 метров. В течение ближайших пяти-шести лет город намерен потратить примерно 50 миллионов евро на приобретение троллейбусов и реновацию маршрутов.

Свет считает, что город также может рассмотреть добавление новых маршрутов троллейбусов. Однако он отмечает, что пока еще рано говорить об этом подробнее. Тем не менее, он уверен, что перед введением новых троллейбусных маршрутов также стоит рассмотреть возможность их возвращения туда, где они курсировали ранее. На данный момент пять бывших маршрутов троллейбусов заменены автобусами.

Таллинн также постепенно начнет использовать электробусы параллельно троллейбусам. В ближайшие месяцы на улицах столицы появится 15 новых электробусов.

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