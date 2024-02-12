В четырех школах Украины внедрят эстонскую методику. А эстонский язык будут учить?(16)
Министр образования Кристина Каллас в рамках программы „Украинцы VS Политики“ на портале RusDelfi рассказала о том, что Эстония планирует внедрить собственную систему образования в четырех украинских школах.
- Мы в Эстонии готовим проект с Украиной, в Житомирской области, где мы хотим открыть четыре так называемых эстонских школы, которые будут использовать эстонский педагогический подход, - рассказала Каллас. - Чтобы увидеть, насколько это работает или не работает в украинском контексте, потому что если Эстония в тестах PISA показывает хорошие результаты, то вопрос в том, что мы в Эстонии здесь делаем, сработает ли это в каком-то другом культурном контексте. Украина готова получить от нас это „ноу-хау“. Будут ли учить эстонский язык? Не будут. Только наш подход к учебному процессу, методика, только как мы учим детей. Учебную программу мы будем использовать украинскую.
„Украинцы VS Политики“ - это проект, в рамках которого украинские беженцы, оказывшиеся в Эстонии из-за российской агрессии, лицом к лицу встречаются с важными политиками Эстонии и Европы и обсуждают свои наболевшие проблемы.
Полностью программу можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.