В четырех школах Украины внедрят эстонскую методику. А эстонский язык будут учить?

- Мы в Эстонии готовим проект с Украиной, в Житомирской области, где мы хотим открыть четыре так называемых эстонских школы, которые будут использовать эстонский педагогический подход, - рассказала Каллас. - Чтобы увидеть, насколько это работает или не работает в украинском контексте, потому что если Эстония в тестах PISA показывает хорошие результаты, то вопрос в том, что мы в Эстонии здесь делаем, сработает ли это в каком-то другом культурном контексте. Украина готова получить от нас это „ноу-хау“. Будут ли учить эстонский язык? Не будут. Только наш подход к учебному процессу, методика, только как мы учим детей. Учебную программу мы будем использовать украинскую.