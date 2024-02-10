ФОТО | Кылварт на собрании центристов раскритиковал Каллас: „Решения нынешнего правительства ведут нас к бедности“(16)
10 февраля в 11:00 Центристская партия собралась, чтобы выбрать нового председателя совета уполномоченных, которым стал Эрки Сависаар. Председатель партии Михаил Кылварт выступил с речью.
Председатель партии Михаил Кылварт заявил, что за последние полгода Центральной партии пришлось в основном заниматься внутренними проблемами: „Сегодня мы должны принять решение, что этот период остается позади, потому что ситуация в стране и обществе больше не дает нам времени и возможности заниматься внутренними проблемами“.
Кылварт указал, что правительство находится у власти уже 300 дней, и, по его словам, этого времени ровно достаточно, чтобы сейчас дать правительству обратную связь. „Премьер-министр сказала, что мы ноем и из-за этого становимся беднее, но на самом деле решения нынешнего правительства ведут нас к бедности“, - сказал Кылварт.
По мнению лидера Центристской партии, такое отношение со стороны премьер-министра цинично, когда она заявляет о том, что кто-то ноет. „В свете последних данных 22% эстонцев живут в относительной бедности, а 3% - в абсолютной бедности, то есть четверть эстонцев живут в бедности, а премьер-министр Эстонии говорит, что мы ноем“.
Кылварт в своем политическом выступлении, критикуя правительство, также напомнил и про другие кризисы, в частности, забастовку учителей. „Четыре месяца обсуждалось, пять миллионов было найдено. Каждый учитель получил повышение зарплаты на 17 евро. И это эффективность правительства? Сколько времени, внимания и медиа-ресурсов было потрачено, и в результате только 17 евро“, - сказал он.
„Нагрузка учителей с каждым годом увеличивается, появляются новые требования со стороны министерства. И с нашими детьми работать непросто - с каждым годом углубляется необходимость более отдельного подхода к детям, а личностный подход сегодня является основой образования, - сказал он. - Молодой человек не мотивирован приходить работать [учителем] в школу, его не мотивирует этот объем работы и зарплата“. Он сказал, что если у нас не будет учителей, которые учат учителей, которые в свою очередь будут учить учеников, то будущее страны мрачно.
Лидер партии также раскритиковал перераспределение государственных доходов. „То, что вы перераспределяете, одновременно забираете, причем больше“, — сказал он, имея в виду налоговую систему.
По мнению Кыварта, городские управления от этого перераспределения ничего не выигрывают.
Кылварт также выступил со своей налоговой идеей: „Послание Центристской партии заключается в том, что необходимо ввести банковский налог, это оперативное решение - мы должны отказаться от налогового „горба“ Партии реформ и ввести банковский налог“.
„Наша роль - предложить альтернативу действующей власти - мы понимаем, в чем проблема, и у нас есть решения“, - заключил лидер партии.
Выборы председателя совета состоялись во второй половине дня. В итоге центристы выбрали на должность Эрки Сависаара.
Полномочия бывшего председателя собрания Тыниса Мёльдера завершились в связи с тем, что он вышел из Центристской партии. До сих пор обязанности председателя собрания исполнял вице-председатель Владимир Свет.