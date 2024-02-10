ФОТО | Кылварт на собрании центристов раскритиковал Каллас: „Решения нынешнего правительства ведут нас к бедности“

Председатель партии Михаил Кылварт заявил, что за последние полгода Центральной партии пришлось в основном заниматься внутренними проблемами: „Сегодня мы должны принять решение, что этот период остается позади, потому что ситуация в стране и обществе больше не дает нам времени и возможности заниматься внутренними проблемами“.

Кылварт указал, что правительство находится у власти уже 300 дней, и, по его словам, этого времени ровно достаточно, чтобы сейчас дать правительству обратную связь. „Премьер-министр сказала, что мы ноем и из-за этого становимся беднее, но на самом деле решения нынешнего правительства ведут нас к бедности“, - сказал Кылварт.

По мнению лидера Центристской партии, такое отношение со стороны премьер-министра цинично, когда она заявляет о том, что кто-то ноет. „В свете последних данных 22% эстонцев живут в относительной бедности, а 3% - в абсолютной бедности, то есть четверть эстонцев живут в бедности, а премьер-министр Эстонии говорит, что мы ноем“.

Кылварт в своем политическом выступлении, критикуя правительство, также напомнил и про другие кризисы, в частности, забастовку учителей. „Четыре месяца обсуждалось, пять миллионов было найдено. Каждый учитель получил повышение зарплаты на 17 евро. И это эффективность правительства? Сколько времени, внимания и медиа-ресурсов было потрачено, и в результате только 17 евро“, - сказал он.

„Нагрузка учителей с каждым годом увеличивается, появляются новые требования со стороны министерства. И с нашими детьми работать непросто - с каждым годом углубляется необходимость более отдельного подхода к детям, а личностный подход сегодня является основой образования, - сказал он. - Молодой человек не мотивирован приходить работать [учителем] в школу, его не мотивирует этот объем работы и зарплата“. Он сказал, что если у нас не будет учителей, которые учат учителей, которые в свою очередь будут учить учеников, то будущее страны мрачно.