ФОТО и ВИДЕО | Эстония получила противокорабельную ракетную систему Blue Spear. Она значительно улучшает обороноспособность

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, ракетный комплекс нового поколения Blue Spear – самая современная и инновационная система вооружения Сил обороны Эстонии, способная работать в любых погодных условиях, днем и ночью, позволяющая поражать загоризонтные, мобильные и стационарные цели на море, передают радионовости ERR.

Максимальная дальность стрельбы составляет 290 километров. Для захвата целей используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, невосприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы, передает „Актуальная камера“.

Приобретенная Эстонией ракета Blue Spear является моделью пятого поколения совместного израильско-сингапурского предприятия. Впервые ее представили широкой общественности в 2022 году, и Эстония стала первой страной Балтии, заказавшей эту систему вооружения.

Дальность ракет превышает 300 км, то есть это позволит Эстонии контролировать морские подходы к Калининграду. Для ракетного комплекса создается дивизион береговой обороны, в состав которой входят более сотни действующих военнослужащих и призывников. Часть подразделения уже прошла обучение. Ракеты будут размещаться на автомобилях. В будущем также планируется создать возможность запуска с моря.

Латыши также намерены закупить подобные ракетные комплексы, а финны и шведы уже используют это вооружение. Решение о финансировании покупки ракетной системы было принято правительством в 2020 году.