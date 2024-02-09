Новости Эстонии
09.02.2024, 21:16

Пассажиру переполненного поезда, следовавшего в Таллинн, потребовалась медицинская помощь

 
Delfi
Elron
Elron
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня вечером в поезде, идущем из Тарту в Таллинн, человек потерял сознание.

Около 18:35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поезде, следующем по маршруту Тарту-Таллинн, потерял сознание человек. На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

По словам читателя, поезд был переполнен и сделал экстренную остановку в Лагеде, чтобы медики могли оказать помощь женщине, у которой возникли проблемы со здоровьем. Поезд довольно быстро продолжил свой путь в сторону Таллинна.

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