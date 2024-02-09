Государство отправило сообщение об опасности 348 000 эстоноземельцам. Зачем?

В четверг утром на Таллиннской кольцевой дороге произошла цепная авария, из-за которой сотни тысяч людей в этом районе получили на свои телефоны предостерегающие сообщения. Что в них было и почему сообщение было отправлено только через два часа после ДТП? Выяснял Maaleht.