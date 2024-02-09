09.02.2024, 20:42
Государство отправило сообщение об опасности 348 000 эстоноземельцам. Зачем?(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг утром на Таллиннской кольцевой дороге произошла цепная авария, из-за которой сотни тысяч людей в этом районе получили на свои телефоны предостерегающие сообщения. Что в них было и почему сообщение было отправлено только через два часа после ДТП? Выяснял Maaleht.
В четверг, 8 февраля, в 7:52 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на третьем километре Таллиннской кольцевой дороги в направлении Таллинна произошла цепная авария, в которой в общей сложности приняли участие 11 транспортных средств. По предварительным данным, одной из причин аварии стала скользкая дорога, поскольку профилактику скольжения планировалось провести только после утреннего часа пик.