Новости Эстонии
09.02.2024, 20:42

Государство отправило сообщение об опасности 348 000 эстоноземельцам. Зачем?

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В цепную аварию попали 11 автомобилей
В цепную аварию попали 11 автомобилей
ФОТО: Tiit Blaat/kuvatõmmis | Delfi Meedia

В четверг утром на Таллиннской кольцевой дороге произошла цепная авария, из-за которой сотни тысяч людей в этом районе получили на свои телефоны предостерегающие сообщения. Что в них было и почему сообщение было отправлено только через два часа после ДТП? Выяснял Maaleht.

В четверг, 8 февраля, в 7:52 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на третьем километре Таллиннской кольцевой дороги в направлении Таллинна произошла цепная авария, в которой в общей сложности приняли участие 11 транспортных средств. По предварительным данным, одной из причин аварии стала скользкая дорога, поскольку профилактику скольжения планировалось провести только после утреннего часа пик.

Через два часа, между 9:40 и 9:55, окрестным жителям было отправлено первое сообщение, а через четыре часа — второе. Всего было уведомлено 348 000 человек.

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