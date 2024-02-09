ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ | На следующей неделе погода изменится. Ожидается оттепель!

По сообщению Агентства окружающей среды, в субботу, 10 февраля, область низкого давления начнет смещаться с Британских островов, усилится ее давление на регион Балтийского моря. Продолжит набирать силу ветер восточного направления. Однако существенных осадков не ожидается, так как снежные облака до нас не дойдут. Ночью температура воздуха понизится на островах до -10°C, на материке до -12..-17°C, в Вирумаа опустится ниже -20°C, днем температура будет в пределах -3..-8°C, в Вирумаа -10°C.

В воскресенье, 11 февраля, область низкого давления переместится с Британских островов на Центральную Европу, теплая воздушная масса ее восточного края дойдет до Латвии, но, судя по сегодняшним данным, Эстонии не достигнет. Будет дуть сравнительно сильный восточный и северо-восточный ветер. Местами выпадет небольшой снег. Температура воздуха -8..-14°C, в Северной Эстонии до -15°C, в Вирумаа ночью температура может опуститься -20°C, днем от -1 до -7°C.

Новая неделя

В понедельник, 12 февраля, над Финляндией и странами Скандинавии установится холодная область высокого давления. Одновременно с Польши в направлении Готланда начнет смещаться область низкого давления, ее восточный край принесет в страны Балтии теплый воздух. На границе двух областей будет дуть сильный восточный и северо-восточный ветер. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, которые перейдут в дождь. Велика опасность гололедицы! Температура воздуха ночью -1..-7°C, днем 0..-4°C, в районе Рижского залива и на южной границе Эстонии превысит отметку 0°C.

Во вторник, 13 февраля, сохранится противостояние между холодной областью высокого давления, установившейся над Северной Европой и северо-западом России, и более южной областью низкого давления. Местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть сильный ветер южных направлений. Температура воздуха ночью около 0°C, днем выше 0°C.