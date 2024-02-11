Клиент забыл оплатить счет Elisa. Компания потребовала доплату за напоминание

Герри всегда заказывает электронные счета, чтобы ни один платеж не остался не оплаченным. В этом году, помня у том, что налог с оборота повысился на два процента, она тоже заказала э-счета. На днях она получила счет, изучив который, очень удивилась, когда обнаружила, что к сумме за услуги добавили плату за напоминание и пени за неоплаченный счет. „Счет за предыдущий месяц я не оплатила, так как электронный счет не пришел. Счет я не получила до сих пор, пришло только сообщение на электронную почту“, - сказала Герли.