Клиент забыл оплатить счет Elisa. Компания потребовала доплату за напоминание(1)
В январе клиенты банка SEB не получили из-за технического сбоя электронные счета, и кое-кто забыл оплатить счет, пишет Delfi Ärileht.
Герри всегда заказывает электронные счета, чтобы ни один платеж не остался не оплаченным. В этом году, помня у том, что налог с оборота повысился на два процента, она тоже заказала э-счета. На днях она получила счет, изучив который, очень удивилась, когда обнаружила, что к сумме за услуги добавили плату за напоминание и пени за неоплаченный счет. „Счет за предыдущий месяц я не оплатила, так как электронный счет не пришел. Счет я не получила до сих пор, пришло только сообщение на электронную почту“, - сказала Герли.
Компания Elisa подтвердила, что по независящим от нее причинам многие клиенты не получили электронные счета. „В начала года в банке SEB произошел технический сбой, из-за которого не было возможности направить в банк постоянные платежные поручения. Очевидно, клиенту, о котором вы говорите, пришло напоминание о неоплаченном счете“, - сказала представитель фирмы Elisa Грейти Келду, добавив, что всех клиентов, которые оказались в такой же ситуации, компания просит с ней связаться. – Приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию!“
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