Эстонская Humana сортирует 140 тонн товаров в неделю. Удается ли постирать всю одежду перед отправкой в магазин?

Одной особенностью магазинов Humana является правило, согласно которому ассортимент в Humana и Humana Vintage обновляется полностью каждые пять недель, а в магазинах Humana 2 – каждые две недели. Гендиректор Humana в Эстонии Маргус Суйк подчеркнул, что таким образом покупателям не придется встречать одну и ту же пару теннисных туфель или носков в сентябре, январе и снова в мае. „А все непроданные товары возвращаются в сортировочный центр и обратно в эстонские магазины Humana они уже не попадают“, – заверил он RusDelfi.