Эстонская Humana сортирует 140 тонн товаров в неделю. Удается ли постирать всю одежду перед отправкой в магазин?(7)
Первый магазин Humana в Эстонии был открыт в 2000 году. Сейчас сеть насчитывает уже 23 магазина в 11 городах. При этом спрос на подержанную одежду продолжает расти. RusDelfi узнал, какие категории товаров являются наиболее популярными, как обеспечивается их чистота и что еще, помимо низкой цены, привлекает покупателей.
Одной особенностью магазинов Humana является правило, согласно которому ассортимент в Humana и Humana Vintage обновляется полностью каждые пять недель, а в магазинах Humana 2 – каждые две недели. Гендиректор Humana в Эстонии Маргус Суйк подчеркнул, что таким образом покупателям не придется встречать одну и ту же пару теннисных туфель или носков в сентябре, январе и снова в мае. „А все непроданные товары возвращаются в сортировочный центр и обратно в эстонские магазины Humana они уже не попадают“, – заверил он RusDelfi.