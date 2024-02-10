Вокруг „небоскреба Гросса“ вспыхнула настоящая война. В чем проблема?

Мечте Олега Гросса о строительстве в Раквере высотного здания, в народе известного как „небоскреб Гросса“, уже около 20 лет. Впервые общественность об этом узнала в 2005 году. Тогда было в планах построить здание в конце променада, ведущего свое начало от центральной площади Раквере, вместо принадлежащего торговой сети Гросса магазина Ly. „Хорошо, что мы тогда до строительства не дошли, было бы гораздо хуже, чем нынешнее“, - говорит Олег Гросс.