По делу о наркотиках, по которому проходит криптомиллионер Турыгин, дал показания помощник прокурора

„Мы только тем и занимаемся, что тратим время. Ненормально вести уголовное производство таким образом“, - сообщила утром в понедельник, 5 февраля, в зале суда судья Айме Ивансон. После этого на протяжении дня давал показания помощник прокурора Янар Пильв. До этого в течение двух дней суд выслушивал ведущего следователя Центральной криминальной полиции Эвелин Сепп.

К расследованию, связанному с делом криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, помощник прокурора Янар Пильве имеет отношение с марта 2020 года, с момента, когда пришел на работу в государственную прокуратуру. Два с половиной года спустя по просьбе США Турыгин и Потапенко были задержаны по подозрению в совершении преступления.