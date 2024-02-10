10.02.2024, 12:24
По делу о наркотиках, по которому проходит криптомиллионер Турыгин, дал показания помощник прокурора(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
1,37 грамма кокаина, найденные в доме криптомиллионера Ивана Турыгина, повлекли за собой исключительно объемное судебное производство, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Мы только тем и занимаемся, что тратим время. Ненормально вести уголовное производство таким образом“, - сообщила утром в понедельник, 5 февраля, в зале суда судья Айме Ивансон. После этого на протяжении дня давал показания помощник прокурора Янар Пильв. До этого в течение двух дней суд выслушивал ведущего следователя Центральной криминальной полиции Эвелин Сепп.