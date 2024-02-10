ЧП и криминал
10.02.2024, 12:24

По делу о наркотиках, по которому проходит криптомиллионер Турыгин, дал показания помощник прокурора

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Помощник прокурора госпрокуратуры Янар Пильве (справа) перед тем, как давать показания.
Помощник прокурора госпрокуратуры Янар Пильве (справа) перед тем, как давать показания.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

1,37 грамма кокаина, найденные в доме криптомиллионера Ивана Турыгина, повлекли за собой исключительно объемное судебное производство, пишет издание Eesti Päevaleht.

„Мы только тем и занимаемся, что тратим время. Ненормально вести уголовное производство таким образом“, - сообщила утром в понедельник, 5 февраля, в зале суда судья Айме Ивансон. После этого на протяжении дня давал показания помощник прокурора Янар Пильв. До этого в течение двух дней суд выслушивал ведущего следователя Центральной криминальной полиции Эвелин Сепп.

К расследованию, связанному с делом криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, помощник прокурора Янар Пильве имеет отношение с марта 2020 года, с момента, когда пришел на работу в государственную прокуратуру. Два с половиной года спустя по просьбе США Турыгин и Потапенко были задержаны по подозрению в совершении преступления.

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