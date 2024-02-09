Готов новый закон об инкассо-фирмах: на что могут рассчитывать должники?

„Испытывая трудности с погашением кредита, рассрочки или лизинга, всегда лучшее решение — попытаться договориться с кредитором, будь то продление срока или снижение процентной ставки. Это всегда для заемщика более выгодный вариант, чем когда дело доходит до коллекторов. Однако многие задолженности всё-таки попадают в руки коллекторов. Теперь будет обеспечено, чтобы деятельность взыскателей долгов была более прозрачной и на должников не оказывалось излишнее давление“, - прокомментировал законопроект министр финансов Март Вырклаэв.

Закон закрепит обязанность инкассо-фирм информировать должника. „Должнику должна быть предоставлена в максимально ясном и простом виде информация о том, что с него конкретно требуют, насколько велика его задолженность — как долг, так и проценты, а также нужно будет дать ясную информацию о том, как можно оспорить предъявленное требование. Тем самым мы создаем для должника лучшие возможности для отстаивания своих интересов“, - пояснил заместитель начальника отдела политики в области финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт.

Согласно статистике, многие потребители по-прежнему влезают в долги, особенно с микрокредитами, которые выдают фирмы быстрого кредитования. Например, согласно отчету, обнародованному Государственным контролем в июне прошлого года, каждый четвертый клиент фирмы, предоставляющей быстрые кредиты, не выплачивает их. Согласно статистике Финансовой инспекции, у потребителей имеется около 49 000 кредитных договоров, по которым платежи просрочены. И многие просроченные кредиты продаются, то есть переходят к фирмам по взысканию долгов.

Новый закон возьмет деятельность инкассо-фирм под четкий контроль.

Закон распространяется не на все инкассо-фирмы