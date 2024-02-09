Готов новый закон об инкассо-фирмах: на что могут рассчитывать должники?(8)
Правительство одобрило на своем очередном заседании в четверг (8.02) проект закона, который будет регулировать деятельность инкассо-фирм и других покупателей кредитов.
„Испытывая трудности с погашением кредита, рассрочки или лизинга, всегда лучшее решение — попытаться договориться с кредитором, будь то продление срока или снижение процентной ставки. Это всегда для заемщика более выгодный вариант, чем когда дело доходит до коллекторов. Однако многие задолженности всё-таки попадают в руки коллекторов. Теперь будет обеспечено, чтобы деятельность взыскателей долгов была более прозрачной и на должников не оказывалось излишнее давление“, - прокомментировал законопроект министр финансов Март Вырклаэв.
Закон закрепит обязанность инкассо-фирм информировать должника. „Должнику должна быть предоставлена в максимально ясном и простом виде информация о том, что с него конкретно требуют, насколько велика его задолженность — как долг, так и проценты, а также нужно будет дать ясную информацию о том, как можно оспорить предъявленное требование. Тем самым мы создаем для должника лучшие возможности для отстаивания своих интересов“, - пояснил заместитель начальника отдела политики в области финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт.
Согласно статистике, многие потребители по-прежнему влезают в долги, особенно с микрокредитами, которые выдают фирмы быстрого кредитования. Например, согласно отчету, обнародованному Государственным контролем в июне прошлого года, каждый четвертый клиент фирмы, предоставляющей быстрые кредиты, не выплачивает их. Согласно статистике Финансовой инспекции, у потребителей имеется около 49 000 кредитных договоров, по которым платежи просрочены. И многие просроченные кредиты продаются, то есть переходят к фирмам по взысканию долгов.
Новый закон возьмет деятельность инкассо-фирм под четкий контроль.
Закон распространяется не на все инкассо-фирмы
В Эстонии инкассо-фирмы занимаются взысканием различных видов долгов и/или скупкой этих долгов. Важно иметь в виду что под действие законопроекта подпадают не все фирмы по взысканию долгов, а только те, которые занимаются взысканием долгов, вытекающих из кредитов, выданных банками или другими кредиторами, или скупкой таких долгов.
Помимо потребительских кредитов, законопроект в том числе распространяется на деятельность, связанную с долгами, возникшими в результате предоставления банковских кредитов предпринимателям. Поэтому как в названии законопроекта, так и в его содержании инкассо-фирмы и связанные с ними лица определены как кредитные инкассо-фирмы.
Насколько известно, большинство созданных и действующих в Эстонии инкассо-фирм занимаются взысканием задолженностей, вытекающих из кредитных договоров, и поэтому можно предположить, что закон будет в дальнейшем применяться к большей части эстонского рынка по взысканию долгов. Но всё же, если какая-либо инкассо-фирма занимается, например, только взысканием штрафов или долгов по алиментам, то законопроект в отношении такой инкассо-фирмы применяться не будет. Предполагается, что законопроект будет применяться к 7-8 действующим в Эстонии инкассо-фирмам.
У руководителя не должно быть истории ростовщичества
Согласно законопроекту инкассо-фирмам придется получать у Финансовой инспекции лицензию на деятельность, Финансовая инспекция также наделяется полномочиями осуществлять надзор за инкассо-фирмами, в том числе инспекция получит возможность накладывать различные санкции (начиная от предписания, заканчивая производством по нарушению).
Предусматривается требование о минимальном капитале в 25 000 евро, а также специальные правила, как кредитные инкассо-фирмы должны хранить поступившие от должников средства.
Законопроектом предусмотрены также требования по надежности руководителей и собственников кредитных инкассо-фирм — например, требование, что руководителем кредитной инкассо-фирмы не может быть лицо, которое ранее занималось ростовщичеством.
Должников нельзя „прессовать“
Предусматриваются организационные требования к деятельности, в том числе требования к ведению связанных с задолженностью досье, внутреннему контролю в кредитных инкассо-фирмах и правилам внутреннего распорядка. А также требования по подобающему общению с должниками, включая обязанности по предоставлению им информации, а также обязанность предусмотреть, как можно подать жалобу кредитной инкассо-фирме.
Законопроектом устанавливается, что кредитные инкассо-фирмы не должны никоим образом притеснять должников, оказывать на них непозволительное воздействие. Инкассо-фирмы должны уважать и защищать неприкосновенность частной жизни должников.
Законом предусматриваются основания для деятельности основанных в Эстонии кредитных инкассо-фирм в других странах, и основания для деятельности основанных в других странах кредитных инкассо-фирм в Эстонии.
Обращение в инкассо-фирму должно быть последней мерой
Помимо кредитных инкассо-фирм, законопроект регулирует деятельность и других субъектов. Он предусматривает требования к лицам, которые финансируют выкуп долгов, то есть в случае, когда кредитная инкассо-фирма сама не скупает долги, прежде всего в этом случае предусматривается обязанность информировать об этом Финансовую инспекцию.
Законом предусматривает обязанность для банков и других кредиторов, в том числе для фирм, предоставляющих быстрые кредиты, рассматривать предоставление должнику-потребителю возможности реструктуризации кредита до начала судебного или исполнительного производства. Например, можно рассмотреть предоставление платежных каникул, отсрочки на определенный срок полного или частичного погашения долга и т. д.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. Коммерческие объединения, работающие сейчас на кредитном рынке в качестве коллекторов и желающие после вступления закона силу продолжить свою деятельность, должны получить от Финансовой инспекции разрешение на деятельность не позднее 31 декабря 2024 года.
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