Экономика
12.02.2024, 09:00

Скрытое от глаз золотое руно? В Эстонии в скромных условиях производится обувь известного финского бренда

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в том числе ботинки с шипами для скользкой погоды
Качественная уличная обувь Aaltonen пользуется большим спросом в Скандинавии и Эстонии, а также в Латвии, Литве, Украине и Канаде
Качественная уличная обувь Aaltonen пользуется большим спросом в Скандинавии и Эстонии, а также в Латвии, Литве, Украине и Канаде
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Обувь Aaltonen производится на предприятии, родившемся на пепелище двух отечественных производителей обуви, уничтоженных пандемией коронавируса. Спрос на их товары гораздо выше, чем фирма может произвести, пишет Delfi Ärileht.

Aaltonen – известный финский бренд. Все началось в 20 веке с компании финского промышленника Эмиля Аалтонена, которая в свое время была еще и крупнейшей обувной фабрикой в ​​странах Северной Европы, но сейчас обувь этой марки производится только в одном месте - у нас, в Эстонии, на довольно скромном производстве, расположенном в здании неподалеку от Таллинна. На нем вы даже не найдете никакой таблички, которая бы говорила о том, что именно здесь рождается обувь, пользующаяся большим спросом как в скандинавских странах, так и в Эстонии и за ее пределами.

Всем этим управляет Хейки Мадиссон (68), который занимается эстонской обувью с начала восстановления независимости. Он говорит прямо – не приукрашивает ситуацию, в которой сейчас производятся туфли и ботинки известного финского бренда.

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