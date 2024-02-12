Скрытое от глаз золотое руно? В Эстонии в скромных условиях производится обувь известного финского бренда(15)
Обувь Aaltonen производится на предприятии, родившемся на пепелище двух отечественных производителей обуви, уничтоженных пандемией коронавируса. Спрос на их товары гораздо выше, чем фирма может произвести, пишет Delfi Ärileht.
Aaltonen – известный финский бренд. Все началось в 20 веке с компании финского промышленника Эмиля Аалтонена, которая в свое время была еще и крупнейшей обувной фабрикой в странах Северной Европы, но сейчас обувь этой марки производится только в одном месте - у нас, в Эстонии, на довольно скромном производстве, расположенном в здании неподалеку от Таллинна. На нем вы даже не найдете никакой таблички, которая бы говорила о том, что именно здесь рождается обувь, пользующаяся большим спросом как в скандинавских странах, так и в Эстонии и за ее пределами.