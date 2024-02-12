Скрытое от глаз золотое руно? В Эстонии в скромных условиях производится обувь известного финского бренда

Aaltonen – известный финский бренд. Все началось в 20 веке с компании финского промышленника Эмиля Аалтонена, которая в свое время была еще и крупнейшей обувной фабрикой в ​​странах Северной Европы, но сейчас обувь этой марки производится только в одном месте - у нас, в Эстонии, на довольно скромном производстве, расположенном в здании неподалеку от Таллинна. На нем вы даже не найдете никакой таблички, которая бы говорила о том, что именно здесь рождается обувь, пользующаяся большим спросом как в скандинавских странах, так и в Эстонии и за ее пределами.