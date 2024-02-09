Таллиннская горуправа не захотела менять порядок уборки снега на улицах

Согласно предложению, очистку проезжей части и тротуаров можно было бы заказывать одновременно. Это касается и обработки дорог солью для предотвращения скольжения. Однако Центристская партия и социал-демократы отвергли предложение оппозиции.

„Еще в ноябре социал-демократы говорили о разумности централизованных закупок для уборки снега, но теперь они проголосовали против своей же идеи“, — сказал председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере, представивший законопроект.

Пере сослался на то, что согласно написанному ERR в ноябре прошлого года, управа района Нымме начала убирать на улице Май тротуары вместе с проезжей частью. „Член Социал-демократической партии (СДПЭ), старейшина Нымме Кармо Кури, комментируя это решение, сказал тогда, что „город для этого и нужен, чтобы чистить эти улицы и тротуары“, — вспомнил Пере.

Наряду с этим оппозиция представила предложение создать отдельный план действий по безопасности пешеходов. Согласно пояснению к проекту, цель – защитить пешеходов на тротуарах от электросамокатов. „Весной на смену гололеду на тротуарах придут электросамокаты, гоняющие между пешеходами. В таких городах, как Хельсинки, Турку, Стокгольм или Гетеборг были разработаны планы действий по защите пешеходов, и мы могли бы последовать их примеру“, — сказал Пере.

Реформист напомнил, что вице-мэр от Центристской партии Владимир Свет ранее упоминал, что планирует посетить Рижскую думу, чтобы перенять у соседей опыт по уборке снега на тротуарах.

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