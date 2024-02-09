В коррупционном скандале Мёльдера фигурирует НКО, получившее 25 000 евро крышевых денег

В КаПо пояснили, что подозрение возникло в связи с крышевыми деньгами, выделенными в 2022 году. По предварительной версии следствия, член Рийгикогу Тынис Мёльдер, в то время входивший в Центристскую партию, и лицо, подозреваемое в посредничестве при получении взятки, договорились, что при выплате пособия представитель НКО передаст часть пособия подозреваемому в посредничестве во взятке, который в свою очередь передаст средства в качестве взятки Мёльдеру.