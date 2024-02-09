Евграфов - читателю: прежнее руководство Нарвы знало о повышении цен на тепло, но бездействовало(18)
Алексей Евграфов ответил на письмо читателя о высоких платежах за коммунальные услуги, подчеркнув, что Нарва замерзает, потому что предыдущий мэр не предпринял усилия, чтобы избежать сложившейся ныне ситуации.
Еще полгода назад, когда Департамент конкуренции согласовал повышение тарифов на тепло в Нарве на 84%, было понятно, что многие горожане могут не потянуть оплату счетов зимой. В июле я направил премьер-министру Кае Каллас запрос, готово ли государство прийти на помощь городу Нарве, чтобы избежать социальной катастрофы. Из ее пространного ответа было понятно одно – помощи не будет.
О планируемом резком повышении цены на тепло мэр Катри Райк и ее команда знали еще два года назад, Департамент конкуренции полтора года согласовывал новые тарифы! Этим вопросом мэр должна была заниматься, когда решение находилось на стадии согласования. Однако абсолютно ничего сделано не было. Мы понимаем проблемы людей, поэтому по инициативе правящей фракции „Нарва“ в январе увеличили компенсации расходов по коммунальным платежам, в том числе и за отопление. Если после вычета расходов на жилье у вас остается сумма ниже прожиточного минимума (его размер установлен государством), вы имеете право обратиться за помощью в Департамент социальной помощи города Нарва. К сожалению, это распространяется только на малообеспеченных, а нынешние счета не по карману и тем, чьи доходы немногим выше. Однако город делает то, что может, поскольку возможности его бюджета также ограничены. Здесь отмечу, что расходы города на отопление (в том числе детских садов, школ, библиотек, школ по интересам и других муниципальных учреждений) тоже вырастут - почти на миллион евро в год. Это существенно увеличит нагрузку на городской бюджет.
Автор письма ошибочно отмечает, что квартирные товарищества не могут или не хотят утеплять старые дома. У нас немало домов, фасады которых утеплены, и город приложил для этого немало усилий. В рамках программы Kodulinn kaunimaks (Украсим родной город) из своего бюджета Нарва компенсирует товариществам часть затрат на реновацию домов – за шесть лет было утеплено примерно 198 домов. Предыдущий мэр Катри Райк практически заморозила эту программу, сейчас мы вновь занялись ее реализацией. В том числе город будет (в рамках программы) компенсировать расходы тем товариществам, которые утепляли дома в период, когда программа была фактически остановлена. Также Департамент архитектуры и городского планирования регулярно проводит встречи с представителями квартирных товариществ. Безусловно, темпы реновации жилого фонда хотелось бы ускорить, однако бюджет города ограничен и без государственной поддержки этот вопрос быстро и эффективно не решить.
Сегодня многие товарищества не рискуют брать кредиты на реновацию домов: ведь для жильцов это означает, что счета за коммунальные услуги существенно вырастут. Местные самоуправления из-за небывалого роста цен сейчас сами с трудом справляются с покрытием текущих расходов. Если в первую волну пандемии государство выделило самоуправлением средства на покрытие расходов и инвестиции, а в первый отопительный сезон после начала энергетического кризиса были приняты меры помощи населению (компенсация расходов на отопление, установление ценового потолка на электроэнергию и газ, снижение сетевой платы за электричество и газ, семьям с доходами ниже среднего компенсировали до 80% от повышения цен на тепло, газ и электричество), то сейчас, к сожалению, со стороны государства никакой поддержки не предусмотрено.
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