Евграфов - читателю: прежнее руководство Нарвы знало о повышении цен на тепло, но бездействовало

Еще полгода назад, когда Департамент конкуренции согласовал повышение тарифов на тепло в Нарве на 84%, было понятно, что многие горожане могут не потянуть оплату счетов зимой. В июле я направил премьер-министру Кае Каллас запрос, готово ли государство прийти на помощь городу Нарве, чтобы избежать социальной катастрофы. Из ее пространного ответа было понятно одно – помощи не будет.

О планируемом резком повышении цены на тепло мэр Катри Райк и ее команда знали еще два года назад, Департамент конкуренции полтора года согласовывал новые тарифы! Этим вопросом мэр должна была заниматься, когда решение находилось на стадии согласования. Однако абсолютно ничего сделано не было. Мы понимаем проблемы людей, поэтому по инициативе правящей фракции „Нарва“ в январе увеличили компенсации расходов по коммунальным платежам, в том числе и за отопление. Если после вычета расходов на жилье у вас остается сумма ниже прожиточного минимума (его размер установлен государством), вы имеете право обратиться за помощью в Департамент социальной помощи города Нарва. К сожалению, это распространяется только на малообеспеченных, а нынешние счета не по карману и тем, чьи доходы немногим выше. Однако город делает то, что может, поскольку возможности его бюджета также ограничены. Здесь отмечу, что расходы города на отопление (в том числе детских садов, школ, библиотек, школ по интересам и других муниципальных учреждений) тоже вырастут - почти на миллион евро в год. Это существенно увеличит нагрузку на городской бюджет.