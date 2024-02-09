Желающие практиковаться в эстонском могут зарегистрироваться в программу Keelesõber

„Огромное спасибо всем зарегистрировавшимся наставникам! Мы рады тому, что программа Keelesõber и эстонский язык объединяют, например, журналистов, бизнес-аналитиков, актеров, педагогов, руководителей самоуправлений, поваров, врачей, фотографов, предпринимателей, специалистов по охране окружающей среды, директоров по продажам и швей от Антсла до Уганды“, – подводит итог руководитель программыдрузей эстонского языка Keelesõber Аве Ландрат.

Изучающие эстонский язык могут присоединиться к программе на сайте Фонда интеграции www.integratsioon.ee/keelesober/keeleoppijale начиная с 7 часов пятницы, 9 февраля.

Программа ждет тех, кто продвинулся в изучении эстонского языка до уровня В1, то есть может выражать свои мысли в беседах на повседневные темы. Изучающий язык будет общаться с наставником хотя бы раз в неделю до 14 мая. Для общения наставник и учащийся выберут подходящий обоим канал общения, например, Messenger или телефон. Программа Keelesõber предназначена для совершеннолетних.

„Мы начнем сводить изучающих эстонский язык и наставников в День друзей, 14 февраля. Этот процесс может занять время до 31 марта. Заранее спасибо наставникам и учащимся за терпение – мы обязательно с вами свяжемся“, – так Аве Ландрат описывает следующий этап программы.

Программа друзей эстонского языка Keelesõber проводится Фондом интеграции уже пятый год. За предыдущие четыре сезона в программе приняли участие почти 3800 друзей языка.

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