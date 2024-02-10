Будут ли еще снегопады и морозы? Придет ли в марте весеннее тепло? Прогнозы предсказателей погоды на вторую половину зимы

Начиная с октября, все месяцы были в среднем холоднее, чем в последние тридцать лет, но, похоже, февраль все же уложится в норму. Согласно месячному прогнозу, составленному Агентством окружающей среды, средняя температура воздуха в этом месяце будет близка к той, какой была в последние годы (–3,8 °C).