10.02.2024, 18:10
Будут ли еще снегопады и морозы? Придет ли в марте весеннее тепло? Прогнозы предсказателей погоды на вторую половину зимы(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно эстонскому народному календарю, не позднее 2 февраля, в küünlapäev – день свечей, должен переломиться хребет зимы, но, судя по ударившим в последние дни морозам, зима еще не скоро встретится с весной, пишет издание Maaleht.
Начиная с октября, все месяцы были в среднем холоднее, чем в последние тридцать лет, но, похоже, февраль все же уложится в норму. Согласно месячному прогнозу, составленному Агентством окружающей среды, средняя температура воздуха в этом месяце будет близка к той, какой была в последние годы (–3,8 °C).