Новости Эстонии
10.02.2024, 18:10

Будут ли еще снегопады и морозы? Придет ли в марте весеннее тепло? Прогнозы предсказателей погоды на вторую половину зимы

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Бутылку для сбора кленового сока живущий в Ярвамаа журналист издания Maaleht Урмас Глазе повесил в последние дни января. Как показывают давние наблюдения, если в клёне началось сокодвижение, значит, зиме скоро конец.
Бутылку для сбора кленового сока живущий в Ярвамаа журналист издания Maaleht Урмас Глазе повесил в последние дни января. Как показывают давние наблюдения, если в клёне началось сокодвижение, значит, зиме скоро конец.
ФОТО: Urmas Glase | Delfi Meedia

Согласно эстонскому народному календарю, не позднее 2 февраля, в küünlapäev – день свечей, должен переломиться хребет зимы, но, судя по ударившим в последние дни морозам, зима еще не скоро встретится с весной, пишет издание Maaleht.

Начиная с октября, все месяцы были в среднем холоднее, чем в последние тридцать лет, но, похоже, февраль все же уложится в норму. Согласно месячному прогнозу, составленному Агентством окружающей среды, средняя температура воздуха в этом месяце будет близка к той, какой была в последние годы (–3,8 °C).

Начало февраля, который эстонцы называют küünlakuu, оказалось теплым благодаря мощному потоку, направившему активные области низкого давления с Атлантического океана на север Скандинавии, и регион Балтийского моря оказался в мягкой зоне циклонов.

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