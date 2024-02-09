Михал посоветовал Ансипу все-таки баллотироваться в Европарламент

Комментируя в передаче ETV „Первая студия“ разногласия Ансипа и главы партии Кайи Каллас, Михал заявил, что осуждение друг друга из-за личных качеств не улучшает ситуацию в Эстонии, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

„Андрус Ансип, как и Кая Каллас, являются очень важными игроками в политической жизни Эстонии. Учитывая все, что Ансип сделал в разных правительствах, в Еврокомиссии, в Европарламенте, я бы определенно рекомендовал ему идти в нашем списке. Поэтому я определенно рекомендую ему баллотироваться“, - заявил Михал.

Сам Ансип сообщил, что определится со своим решением к концу марта.

Андрус Ансип состоит в Партии реформ с ноября 1994 года. Кая Каллас пополнила ряды реформистов в январе 2011 года.

В последние годы Ансип и Каллас регулярно критикуют друг друга в СМИ.

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