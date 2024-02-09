КаПо подозревает Тыниса Мёльдера в получении взятки. Политик выходит из Isamaa

Руководитель бюро Полиции безопасности Меэлис Ратассепп отметил, что деятельность по борьбе с коррупцией — одно из важнейших направлений работы Полиции безопасности по предотвращению угроз безопасности. „Для функционирования конституционного порядка необходимо как предупреждать, так и препятствовать коррупции на высоком уровне, - сказал Ратассепп — Мы защищаем общественно важную веру в то, что решения законодателя принимаются в общественных интересах, а не скрытно в чьих-то частных интересах“.

„Для сбора улик Полиция безопасности провела вчера обыск на рабочем месте депутата парламента, то есть в Рийгикогу. Генпрокурор получил на это согласие канцлера права. Затем прокуратура обратилась за санкцией на обыск в Харьюский уездный суд. При обыске присутствовал представитель Рийгикогу, который смог убедиться, что в ходе следственного мероприятия были проверены только связанные с подозрением материалы“, - добавили госпрокурор Алан Рюйтель.

„Решения государства должны всегда исходить из общественных интересов, а не из других соображений, поэтому преступлением является уже вымогательство взятки и обещание ее дать. Собранные на данный момент доказательства дают основу для более тщательной проверки подозрения в вымогательстве, посредничестве и обещании дать взятку в рамках уголовного производства“, - сказал Рюйтель.

Государственный прокурор Алан Рюйтель сказал, что речь идет о предварительном подозрении, которое может измениться в ходе предстоящего расследования.

Подозрение возникло в связи с работой парламентария по рассмотрению Закона о государственном бюджете 2023 года. А именно, депутат Рийгикогу в ноябре 2022 года предложил выделить региональную инвестицию (так называемые „крышевые“ деньги) одному некоммерческому объединению. Согласно предварительной версии следствия, член Рийгикогу и подозреваемое в посредничестве во взяточничестве лицо договорились, что при выплате пособия представитель НКО передаст часть пособия посреднику, который затем передаст эти деньги в виде взятки члену Рийгикогу. Региональную инвестицию выплатили некоммерческому объединению в январе текущего года.

У Департамента полиции безопасности есть основания подозревать, что член Рийгикогу Тынис Мёльдер мог принять взятку при распределении так называемых „крышевых денег“. К тому же проверяются подозрения еще в отношении двух лиц: одно — на предмет посредничества в даче-получении взятки, а другое — на предмет обещания дать взятку.

„Риски непрозрачности, связанные с распределением „крышевых“ денег, обсуждались в обществе многие годы, и в данном случае мы подозреваем, что этот риск мог реализоваться. Теперь наша задача — собрать в ходе уголовного расследования необходимые доказательства, чтобы установить истину“, - сказал Ратассепп.

Следствие ведет Полиция безопасности, руководит расследованием Государственная прокуратура.

Мёлдер: выхожу из партии, чтобы ей не навредить

Публикуем обращение Мёлдера в полном объеме:

„Утром в четверг, 8 февраля, сотрудники Полиции безопасности сообщили, что меня признали подозреваемым. В предъявленном подозрении утверждается, что в ходе процесса по выделению из государственного бюджета региональных инвестиций, то есть так называемых „крышевых“ денег, я просил взятку. В моем отношении были проведены процессуальные действия , в ходе которых был произведен обыск по месту моего жительства и в рабочем помещении в здании Рийгикогу.

Я не признаю себя виновным по предъявленным подозрениям и будут защищать свои права. Работая в парламенте и при рассмотрении законопроектов я всегда исходил из действующих процессуальных норм и законов.

В связи с возникшей ситуацией я принял решение выйти из партии Isamaa. Я благодарю партию Isamaa за сотрудничество, но в данной ситуации продолжение членства в партии поставило бы партию под слишком сильный огонь. В данный момент я не планирую отказываться от своего мандата в Рийгикогу и в Таллиннском городском собрании, я продолжу работу как беспартийный депутат.

Естественно, я понимаю повышенный интерес СМИ к данной теме, но в данный момент я не могу ничего добавить к настоящему комментарию. Моим представителем является присяжный адвокат Айвар Пильв, который по поступлению дополнительной информации может при необходимость юридически прокомментировать данную тему“.

Урмас Рейнсалу: я разочарован

Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу сказал, что такая новость стала для него неприятным сюрпризом, и он разочарован.

„Тынис Мёлдер присоединился к Isamaa в сентябре прошлого года, почти четыре месяца назад. В свете сегодняшней новости я могу сказать, что он не прошел испытательный срок в Isamaa. Я встречался с ним после предъявления подозрений и изложил ему свою точку зрения. Он вышел из партии Isamaa“, - сказал Рейнсалу.

„Поэтому для нас под этой историей подведена черта, и правоохранительные органы внесут ясность в это дело“, - добавил лидер Isamaa.

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