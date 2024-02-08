08.02.2024, 20:23
Псковские пограничники задержали двух граждан, незаконно попавших в Россию со стороны Эстонии(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Псковские пограничники задержали двух граждан, которые незаконно попали на территорию России со стороны Эстонии. Об этом „ФедералПресс“ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
„Мужчина и женщина незаконно пересекли государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию“, – передает ведомство.
Задержанные не имели при себе документов, но правоохранители установили, мужчина является гражданином Финляндии, а женщина – лицом без гражданства Латвии. В отношении пары возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы.
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