Псковские пограничники задержали двух граждан, незаконно попавших в Россию со стороны Эстонии

„Мужчина и женщина незаконно пересекли государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию“, – передает ведомство.

Задержанные не имели при себе документов, но правоохранители установили, мужчина является гражданином Финляндии, а женщина – лицом без гражданства Латвии. В отношении пары возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы.

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