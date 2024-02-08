Четвертый день поиска матери найденного мертвым младенца: полиция обратилась к водителям

Начальник Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин сообщил в четверг вечером о четвертом дне работы по данному делу.

„Как и в начале поисков, наша главная цель — найти женщину, родившую ребенка, которая, насколько нам известно, до сих пор не получила врачебной помощи. Поэтому сейчас самые важными действиями полиции являются сбор всевозможной информации, а это очень объемная работа, в которой участвует очень много людей.

И сегодня мы продолжали поисковые мероприятия. Мы сосредоточились на проверке поступившей информации и сборе дополнительной информации. Проверили несколько поступивших со всей Эстонии сигналов, но на данный момент мы по-прежнему не знаем, кто эта женщина и где они может находиться.

Поэтому мы еще раз обращаемся ко всем, кто мог в воскресенье (4 февраля) или в первой половиня дня понедельника (5 февраля) заметить что-либо подозрительное в районе села Сууре-Ляхтру (волость Ляэне-Нигула). Дайте знать о том, что вы заметили по телефонам 5198 9886 või 112, или напишите по электронной почте laane.vihje@politsei.ee.

Мы просим также связаться с полицией всех водителей, чьи автомобили оборудованы бортовыми камерами и кто ехал 4 или 5 февраля в районе деревни Суур-Ляхтру или по шоссе Ээсмяэ - Хаапсалу — Рохукюла поблизости от этого села. Возможно, что ваша бортовая камера зафиксировала что-то, что поможет нам найти женщину.

Мы обращаемся и к женщине, родившей ребенка, - если вы прочитаете или услышите эту информацию, дайте нам о себе знать, чтобы мы могли убедиться, что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, и предложить вам в случае необходимости помощь и поддержку!“

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