Автоналог все ближе? Финансовая комиссия Рийгикогу направила проект закона на первое чтение

Согласно инициированному правительством проекту закона о налоге на моторное транспортное средство (364 SE), с 2025 года будет введен соответствующий налог, состоящий из двух частей. Первую часть владелец моторного транспортного средства оплачивает ежегодно за транспортное средство, внесенное в регистр дорожного движения. Ставка налога на моторное транспортное средства будет состоять из базовой части, удельных выбросов CO 2 и полной массы. Во-вторых, будет введена плата за регистрацию моторного транспортного средства, которая вносится перед внесением автомобилей и фургонов в регистр дорожного движения.

По словам председателя комиссии Аннели Аккерманн, налог на моторные транспортные средства призван затормозить рост числа машин и постепенно повысить экологичность автопарка Эстонии. „При вступлении в силу закон окажет значительное влияние на улучшение финансового положения государства, чтобы покрыть возросшие расходы на оборону“, – пояснила Аккерманн.

По прогнозам, поступления с налога на моторное транспортное средство в государственный бюджет в течение первого полного года применения налога составят 236 миллионов в год.

Аккерманн добавила, что налог призван способствовать принятию более экологичного решения при покупке автомобиля. Налог направлен не на устранение старых транспортных средств из дорожного движения, а на их использование до завершения срока эксплуатации. По сравнению с действующими ценами, налог повысит стоимость покупки и владения автомобилями на 5–15 %. Конкретное изменение для владельца автомобиля зависит от того, какую машину он имеет или планирует приобрести. Более загрязняющие и тяжелые автомобили будут обременены более высокой налоговой нагрузкой. Налоговая нагрузка будет сокращаться по мере старения транспортного средства.