Скоро DHL Express начнет использовать посылочные автоматы Omniva
Начиная с середины января все клиенты почтового предприятия DHL Express смогут использовать для получения своих посылок автоматы компании Omniva. Эстонская сеть посылочных автоматов Omniva, насчитывающая 364 автомата, позволит клиентам DHL Express пользоваться услугой получения посылок поближе к своему дому.
„Новая услуга основана на платформе, разработанной Omniva, которая позволяет курьерским и логистическим компаниям интегрировать свои услуги в сеть посылочных терминалов Omniva. Omniva обладает самой большой сетью посылочных терминалов в Балтии, которые могут быть использованы другими перевозчиками для упрощения доставки посылок и сокращения времени доставки“, - комментирует новшество Майт Миккер, руководитель отдела развития открытой сети Omniva.
Он добавил, что в настоящее время услуга доступна жителям Эстонии, но вскоре она будет распространена на Латвию и Литву.
„Открытая сеть посылочных автоматов - это будущее направление, по которому, вероятно, скоро пойдут многие логистические компании. Для Omniva сотрудничество с DHL является важной вехой, поскольку мы первыми открыли собственную сеть посылочных автоматов в Эстонии и тем самым дали положительный импульс развитию курьерских услуг в регионе“, - сказал представитель Omniva, объясняя более широкий эффект от сотрудничества двух логистических компаний.
Исполнительный директор DHL Express Кристина Лаанеотс сказала, что у клиентов DHL Express есть причина быть более довольными при использовании международной курьерской услуги предприятия.
„В сотрудничестве с открытой сетью посылочных автоматов Omniva мы можем предложить нашим клиентам еще более удобное и гибкое получение посылок по всей Эстонии“, - сказала она.
Лаанеотс заверила, что при выборе для получения посылок терминал Omniva, время доставки для клиентов DHL не увеличится.
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