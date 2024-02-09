Скоро DHL Express начнет использовать посылочные автоматы Omniva

„Новая услуга основана на платформе, разработанной Omniva, которая позволяет курьерским и логистическим компаниям интегрировать свои услуги в сеть посылочных терминалов Omniva. Omniva обладает самой большой сетью посылочных терминалов в Балтии, которые могут быть использованы другими перевозчиками для упрощения доставки посылок и сокращения времени доставки“, - комментирует новшество Майт Миккер, руководитель отдела развития открытой сети Omniva.

Он добавил, что в настоящее время услуга доступна жителям Эстонии, но вскоре она будет распространена на Латвию и Литву.

„Открытая сеть посылочных автоматов - это будущее направление, по которому, вероятно, скоро пойдут многие логистические компании. Для Omniva сотрудничество с DHL является важной вехой, поскольку мы первыми открыли собственную сеть посылочных автоматов в Эстонии и тем самым дали положительный импульс развитию курьерских услуг в регионе“, - сказал представитель Omniva, объясняя более широкий эффект от сотрудничества двух логистических компаний.

Исполнительный директор DHL Express Кристина Лаанеотс сказала, что у клиентов DHL Express есть причина быть более довольными при использовании международной курьерской услуги предприятия.

„В сотрудничестве с открытой сетью посылочных автоматов Omniva мы можем предложить нашим клиентам еще более удобное и гибкое получение посылок по всей Эстонии“, - сказала она.

Лаанеотс заверила, что при выборе для получения посылок терминал Omniva, время доставки для клиентов DHL не увеличится.

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