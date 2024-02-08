Министр здравоохранения Рийна Сиккут о случае кори: отказ от вакцинации представляет собой большую опасность

Министр здравоохранения Рийна Сиккут рассказала Delfi после сегодняшней правительственной пресс-конференции, что корь является исключительно заразной болезнью. „Мы опасаемся коронавируса, но корь передается от человека к человеку еще быстрее. Поэтому хорошо, что у нас есть вакцина против кори и что большая часть населения Эстонии вакцинирована“.

Сиккут отметил, что корь вызывает две проблемы. Во-первых, некоторые партии вакцин, использовавшиеся в советское время, были не самыми эффективными и не обеспечивали пожизненной защиты от кори. Раскрытый вчера случай кори относится к этой категории.

„Другая причина — нежелание родителей прививать своих детей по государственному календарю прививок. Фактически, мы могли бы сделать всех двухлетних детей невосприимчивыми к кори, но реальность такова, что охват вакцинацией на самом деле снижается с каждым годом. Сейчас это уже очень опасно“, - подчеркнула министр. „Все эти болезни, которых никто из нас здесь не болел и не видел вблизи, вернутся, если мы не сделаем прививки“.

Первый случай заражения внутри страны за последние 5 лет

Как сообщил Департамент здоровья, на этой неделе у взрослого пациента, проживающего в Харьюмаа, была диагностирована корь. Речь идет о заражении внутри страны, поскольку инфицированный человек в последнее время за границей не был.

В детстве человек получил прививку от кори, но на основании года рождения можно предположить, что однократная доза вакцины, полученная в конце 60-х годов, не предотвратила заболевание.

Департамент здоровья выяснил обстоятельства заражения и людей, с которым больной находился в тесном контакте. Беспокойство вызвал тот факт, что речь идет о сотруднике дошкольного учреждения, но на данный момент случаев заражения, связанных с семьей или работой, не выявлено.

Департамент разослал медицинским работникам уведомление о необходимости уделять больше внимания пациентам с сыпью, поскольку нельзя исключать скрытого распространения кори внутри страны.