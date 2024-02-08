Министр здравоохранения Рийна Сиккут о случае кори: отказ от вакцинации представляет собой большую опасность(20)
По мнению министра здравоохранения, снижение уровня вакцинации против кори представляет большую опасность.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут рассказала Delfi после сегодняшней правительственной пресс-конференции, что корь является исключительно заразной болезнью. „Мы опасаемся коронавируса, но корь передается от человека к человеку еще быстрее. Поэтому хорошо, что у нас есть вакцина против кори и что большая часть населения Эстонии вакцинирована“.
Сиккут отметил, что корь вызывает две проблемы. Во-первых, некоторые партии вакцин, использовавшиеся в советское время, были не самыми эффективными и не обеспечивали пожизненной защиты от кори. Раскрытый вчера случай кори относится к этой категории.
„Другая причина — нежелание родителей прививать своих детей по государственному календарю прививок. Фактически, мы могли бы сделать всех двухлетних детей невосприимчивыми к кори, но реальность такова, что охват вакцинацией на самом деле снижается с каждым годом. Сейчас это уже очень опасно“, - подчеркнула министр. „Все эти болезни, которых никто из нас здесь не болел и не видел вблизи, вернутся, если мы не сделаем прививки“.
Первый случай заражения внутри страны за последние 5 лет
Как сообщил Департамент здоровья, на этой неделе у взрослого пациента, проживающего в Харьюмаа, была диагностирована корь. Речь идет о заражении внутри страны, поскольку инфицированный человек в последнее время за границей не был.
В детстве человек получил прививку от кори, но на основании года рождения можно предположить, что однократная доза вакцины, полученная в конце 60-х годов, не предотвратила заболевание.
Департамент здоровья выяснил обстоятельства заражения и людей, с которым больной находился в тесном контакте. Беспокойство вызвал тот факт, что речь идет о сотруднике дошкольного учреждения, но на данный момент случаев заражения, связанных с семьей или работой, не выявлено.
Департамент разослал медицинским работникам уведомление о необходимости уделять больше внимания пациентам с сыпью, поскольку нельзя исключать скрытого распространения кори внутри страны.
Корь находится под пристальным вниманием Департамента здоровья, поскольку это очень заразное вирусное заболевание. Один больной человек может заразить до 18 непривитых людей. Вирусное заболевание протекает с температурой выше 40 градусов, мелкопятнистой красной сыпью и увеличением лимфатических узлов. Могут возникнуть осложнения в виде воспаления уха, легких, а в более тяжелых случаях тканей головного мозга. Корь может быть опасна для жизни.
В Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори, и выявляемые инфекции обычно связаны с заражением во время путешествий. Например, в 2023 году было зафиксировано четыре привозных случая (два человека заразились в Таиланде, один в Германии и один в Объединенных Арабских Эмиратах), случаев местной передачи не было. Последний случай внутригосударственного распространения был зафиксирован в 2019 году.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.