Скоро мгновенные платежи станут обязательными. В Эстонии с этим проблемы только у одного банка

Вчера, 7 декабря, депутаты Европарламента окончательно приняли новый закон, который обеспечивает мгновенное поступление переведенных денежных средств на счета физических и юридических лиц по всему Европейскому союзу.

Новое законодательство направлено на то, чтобы физические и юридические лица, в частности малые и средние предприятия, не страдали от задержек при получении средств. Согласно новым правилам, мгновенные переводы должны осуществляться 24 часа в сутки, каждый день недели, а деньги должны поступать на счет получателя в течение десяти секунд. Плательщик также должен в течение 10 секунд получить информацию о том, доступны ли переведенные средства получателю.

В странах, не входящих в еврозону, правила должны быть введены после переходного периода применительно к счетам, по которым проходят регулярные сделки в евро.

Новые правила также направлены на повышение безопасности переводов. Поставщики услуг должны будут внедрить надежные и современные меры по выявлению и предотвращению мошенничества, чтобы избежать попадания денежных переводов на чужой счет - по ошибке или злому умыслу. С этой целью поставщики услуг должны обеспечивать проверку идентичности получателя, причем без каких-либо дополнительных комиссионных плат. В качестве дополнительной меры защиты от мошенничества поставщики услуг должны предоставлять клиентам возможность устанавливать максимальную сумму для мгновенных кредитных переводов в евро, и эти „лимиты“ должны быть легко изменяемы до следующего перевода.

Банки и другие поставщики платежных услуг должны будут обеспечить, чтобы кредитные переводы не были чрезмерно дорогими.

Законодательство, которое уже согласовано со странами-участницами ЕС, обновляет существующие правила Единой зоны европлатежей (SEPA). Новые правила вступают в силу через 20 дней после их публикации в официальном издании ЕС. После этого у стран-участниц ЕС будет 12 месяцев на применение регламента, сообщает Delfi Бизнес.