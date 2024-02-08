Новости Эстонии
08.02.2024, 20:17

Кае Каллас прочат лидерство в рядах евролибералов. Может ли она претендовать на должность европейского топ-чиновника?

 (26)
Каллас должна принять решение: либо подняться еще выше на международной арене, либо предотвратить возможную внутреннюю бурю
Каллас должна принять решение: либо подняться еще выше на международной арене, либо предотвратить возможную внутреннюю бурю
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Генеральный секретарь Европейского либерального крыла сообщил Delfi, что Каллас пользуется поддержкой среди либералов. Сама Каллас о своих амбициях в международной политике склонна умалчивать.

Несколько недель назад Delfi поинтересовался, действительно ли перед Европейским советом в Брюсселе пройдет важная секретная встреча, на которой, среди прочих, будут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро - три наиболее важные фигуры ЕС крыла европейских либеральных партий. Никакого подтверждения ни от кого, по крайней мере тогда, не последовало

„Именно здесь может быть принято самое важное решение для Каи Каллас. Я держу кулаки, чтобы она заняла место Жозепа Борреля или Шарля Мишеля“, - сказал один из источников, рассказавший о встрече. „Удивительное время. Я хотел бы быть настроенным оптимистично, но кто знает, куда это приведет“, - добавил он, имея в виду наиболее важные посты Евросоюза.

Оставить комментарий Читать комментарии (26)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии