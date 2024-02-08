08.02.2024, 20:17
Кае Каллас прочат лидерство в рядах евролибералов. Может ли она претендовать на должность европейского топ-чиновника?(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Генеральный секретарь Европейского либерального крыла сообщил Delfi, что Каллас пользуется поддержкой среди либералов. Сама Каллас о своих амбициях в международной политике склонна умалчивать.
Несколько недель назад Delfi поинтересовался, действительно ли перед Европейским советом в Брюсселе пройдет важная секретная встреча, на которой, среди прочих, будут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро - три наиболее важные фигуры ЕС крыла европейских либеральных партий. Никакого подтверждения ни от кого, по крайней мере тогда, не последовало