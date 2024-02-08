Кае Каллас прочат лидерство в рядах евролибералов. Может ли она претендовать на должность европейского топ-чиновника?

Н ес колько недель назад Delfi поинтересовался, действительно ли перед Европейским советом в Брюсселе пройдет важная секретная встреча, на которой, среди прочих, будут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро - три наиболее важные фигуры ЕС крыла европейских либеральных партий. Никакого подтверждения ни от кого, по крайней мере тогда, не последовало

„Именно здесь может быть принято самое важное решение для Каи Каллас. Я держу кулаки, чтобы она заняла место Жозепа Борреля или Шарля Мишеля“, - сказал один из источников, рассказавший о встрече. „Удивительное время. Я хотел бы быть настроенным оптимистично, но кто знает, куда это приведет“, - добавил он, имея в виду наиболее важные посты Евросоюза.