Министр финансов не выдержал! Вырклаэв: рост цен на товары выше повышения ставки налога неприемлем

„Благодаря этому мы сможем в последующие годы увеличить расходы на оборону Эстонии - это крайне необходимо, чтобы наша страна была защищена, чтобы здесь было бы безопасно жить и чтобы мы смогли обеспечить чувство уверенности при инвестициях в Эстонию, что особенно важно в нынешней экономической ситуации.

Данные показывают, что торговые сети перенесли повышение ставки налога с оборота на цены товаров и услуг в полном объеме. При этом вызывают озабоченность цены на продукты питания, цены на которые торговцы подняли больше, чем увеличилась ставка налога с оборота. В январе в месячном исчислении цены на продукты питания выросли на целых 3 процента.

Наш рост цен в еврозоне один из самых быстрых. Цены на группы товаров, поднятые выше необходимой ставки налога, неприемлемы. Хотя торговцы свободны в своем ценообразовании, я призываю их вести себя в условиях экономического спада ответственно и пересмотреть свою ценовую политику.

Для потребителей, для наших собственных жителей Эстонии элементарные продукты питания и другие товары должны по-прежнему оставаться доступными. Я выражаю признательность тем торговцам, которые повысили цену только на необходимый, исходя из ставки налога, процент или меньше.

Защита государства — наша общая ответственность, и важно, чтобы это чувствовали и собственники торговых сетей. Давайте не будем использовать повышение налога, чтобы под этой маркой заработать больше прибыли“.

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