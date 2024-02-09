Общая сумма собранных страховщиками страховых взносов впервые превысила 600 млн евро
По данным Департамента статистики, в 2023 году сумма страховых взносов по заключенным в Эстонии договорам страхования жизни и ущерба составила 638 миллионов евро. В прошлом году в рамках страхования жизни и ущерба было собрано соответственно 84 и 554 миллиона евро. По сравнению с 2022 годом, когда общая сумма страховых взносов достигла 551 миллион евро, прошлогодний рост составил 16%. Наибольшая сумма страховых взносов была собрана в рамках добровольного страхования транспортных средств.
По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Андреса Пийрсалу, рост страховых взносов соответствует ожиданиям. „Количество клиентов и договоров страхования увеличилось по ряду страховых услуг, а инфляция приводит к росту цен, поэтому общая страховых взносов также увеличилась“, сказал Пийрсалу.
В прошлом году выплаты по страховым случаям составили 439 миллионов, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.
По словам Пийрсалу, на основе указанных данных нельзя оценить прибыльность страхового сектора. „Хотя возмещаемый ущерб является самым крупным компонентом расходов в страховании, существуют, например, и операционные расходы. Страховщики также приобретают перестрахование, которое может оказать положительное или отрицательное влияние на результаты деятельности в зависимости от конкретного периода. На финансовые показатели страховщиков также влияет прибыль или убыток от инвестиционной деятельности“, пояснил Пийрсалу.
В 2023 году наибольшая сумма страховых взносов была собрана в рамках добровольного страхования транспортных средств – 179 миллионов евро. На втором месте оказалось дорожное страхование с 125 миллионами евро, а на третьем – страхование имущества частных лиц с 99 миллионами евро. Доля страховых взносов в ВВП, по предварительным оценкам, составила в прошлом году 1,6%.
По словам Пийрсалу, быстрее всего в сегменте страхования ущерба увеличиваются объемы дорожного страхования. „За год сумма страховых взносов по дорожному страхованию выросла на 21%. Медицинское страхование работодателя, предлагаемое страховщиками жизни и ущерба, уже много лет является наиболее быстро развивающейся страховой услугой в Эстонии, и 2023 год не стал исключением. Общая сумма страховых взносов в рамках медицинского страхования работодателя при страховании жизни и ущерба увеличилась на 30% и составила 19 миллионов евро“, сказал Пийрсалу.
„Некоторые страховые услуги, такие как страхование имущества частных лиц, уже имеют очень высокий уровень страхового покрытия, например, достигающий примерно 75% в рамках страхования жилья. Что касается некоторых других страховых услуг, таких как страхование жизни и пенсионное страхование, то здесь все еще сохраняется потенциал развития“, отметил Пийрсалу.
В прошлом году в Эстонии было собрано 467 евро страховых взносов на душу населения, в том числе 406 евро в рамках страхования ущерба и 61 евро в рамках страхования жизни.
EKsL – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.
Дополнительная информация на сайте Департамента статистики и в базе данных.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.