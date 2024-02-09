Общая сумма собранных страховщиками страховых взносов впервые превысила 600 млн евро

По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Андреса Пийрсалу, рост страховых взносов соответствует ожиданиям. „Количество клиентов и договоров страхования увеличилось по ряду страховых услуг, а инфляция приводит к росту цен, поэтому общая страховых взносов также увеличилась“, сказал Пийрсалу.

В прошлом году выплаты по страховым случаям составили 439 миллионов, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Пийрсалу, на основе указанных данных нельзя оценить прибыльность страхового сектора. „Хотя возмещаемый ущерб является самым крупным компонентом расходов в страховании, существуют, например, и операционные расходы. Страховщики также приобретают перестрахование, которое может оказать положительное или отрицательное влияние на результаты деятельности в зависимости от конкретного периода. На финансовые показатели страховщиков также влияет прибыль или убыток от инвестиционной деятельности“, пояснил Пийрсалу.

В 2023 году наибольшая сумма страховых взносов была собрана в рамках добровольного страхования транспортных средств – 179 миллионов евро. На втором месте оказалось дорожное страхование с 125 миллионами евро, а на третьем – страхование имущества частных лиц с 99 миллионами евро. Доля страховых взносов в ВВП, по предварительным оценкам, составила в прошлом году 1,6%.

По словам Пийрсалу, быстрее всего в сегменте страхования ущерба увеличиваются объемы дорожного страхования. „За год сумма страховых взносов по дорожному страхованию выросла на 21%. Медицинское страхование работодателя, предлагаемое страховщиками жизни и ущерба, уже много лет является наиболее быстро развивающейся страховой услугой в Эстонии, и 2023 год не стал исключением. Общая сумма страховых взносов в рамках медицинского страхования работодателя при страховании жизни и ущерба увеличилась на 30% и составила 19 миллионов евро“, сказал Пийрсалу.