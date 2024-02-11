Организатор акций возле посольства РФ в Эстонии: поддержку Путину высказывают только пожилые русскоязычные мужчины

Но все-таки дело не только в этом. На последнем в прошедшем году пикете 31 декабря к нам подошли трое парней из Финляндии и не только сфотографировали нас, не только показали „лайк“, а стали спрашивать нас о России. О том, правда ли в России могут посадить, если выйдешь с плакатом, правда ли, что нельзя выступать против войны, правда ли, что вообще есть такие люди, которые против войны. В их головах никак не укладывалось, что в тюрьме может оказаться человек, который никого не убил, не ограбил, который не призывал к насилию, а просто вышел с плакатом „НЕТ ВОЙНЕ“ или разместил в магазине пять антивоенных ценников. И этот разговор натолкнул на некоторые размышления.

Мне часто задают вопрос: а зачем вы выходите? Разве это что-то дает? Чего вы добились? Когда мы в очередной раз стояли с плакатами „Где Навальный?“ и „Где Горинов?“ и прямо в этот момент пришла новость, что Навального нашли, а буквально ночью поступила информация, что и Горинова обнаружили в больнице, то в эти моменты думаешь, что все не зря. Что и ты своим, пусть и крохотным, голосом как-то помог, как-то повлиял.

Последние пару-тройку месяцев мы с несколькими единомышленниками регулярно выходим на пикеты к российскому посольству. С осуждением войны и обстрелов украинских территорий, в поддержку ЛГБТК+, с вопросами „Где Навальный?“, „Где Горинов?“, в поддержку всех политзаключенных. Мы стоим по часу несмотря на погоду, и за это время мимо нас проходят сотни людей. Кто-то проходит равнодушно, кто-то показывает палец вверх – класс! Кто-то бурчит под нос, что вот, украинцы опять стоят. Кто-то подходит и говорит, что „Путин – молодец“. Кто-то фотографируется вместе с нами. Ну, а нас фотографируют, наверное, не меньше чем достопримечательности Таллинна. С Алексеем Павловым, с которым мы стоим чаще всего, даже сложилась своеобразная традиция: мы считаем, сколько в этот раз мы получим „дизлайков“, – так мы называем явную поддержку Путина, когда человек подходит и прямо об этом говорит, – а сколько „лайков“, когда люди проходят мимо и показывают „класс“. Фотографии мы считаем сохранением в закладки. Такая вот аналитика офлайн.

Я не претендую на научность, прекрасно понимаю, что и выборка не очень репрезентативная, но мне показалось это интересным. Кто эти люди, которые проходят мимо нас?

Не считаем самих сотрудников посольства, которые время от времени выходят и снимают нас на телефон. Эстонскую полицию, которая чинно фланирует мимо, время от времени спрашивая, не собираемся ли мы сворачиваться. Кстати, почему-то каждый наш пикет начинается с одного и того же диалога с полицией:

– Мы в пикете час постоим.

– Вам надо было получить разрешение заранее...

– Но до 20 человек и без выступлений можно без согласования.

– Сейчас уточним у начальства...

Затем они по рации разговаривают с начальством и, – вуаля! – мы получаем разрешение постоять. Кому-то это может показаться излишним, ведь мы не обязаны подходить к ним и спрашивать. Но мне даже нравится, т.к. я очень хорошо помню полицию на протестах в России. И поболтать с этими милыми людьми здесь, в Эстонии, уже само по себе приятно. И каждый раз мы повторяем один и тот же, уже ставший ритуальным диалог, с разницей разве что в языке – иногда на русском, иногда на эстонском, иногда на английском, в зависимости от нашего состава и предпочтений полицейских.

И мы встаем, разворачиваем плакаты, флаги, растяжки, словом, все то, что у нас на сегодня приготовлено. И начинаем свой подсчет. Вот идет мимо весьма пожилая дама. Она показывает нам „лайк“, мы киваем в ответ. Вот еще одна дама с энтузиазмом подбегает и говорит на английском с явным американским произношением, что она знает Навального, что она поддерживает его и переживает за него. Мы не стразу ее понимаем, но потом вместе фотографируемся. Еще две старушки подходят и говорят, что они - баски. Они благодарят нас и тоже фотографируются с нами. Вот идет группа туристов, их сопровождает гид, одетый в какую-то средневековую одежду с накидкой из шкуры. Мы его часто видим, он водит экскурсии каждые выходные. Туристы останавливаются, начинают шумно нас фотографировать, кто-то показывает „лайк“.