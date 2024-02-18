„Раньше был нарратив: наркоман - это русскоязычный молодой человек. Но все не так“. Почему проблема наркомании в Эстонии стоит так остро?(21)
Недавно стали известны новые статистические данные - число смертей от передозировки наркотиков в 2023 году выросло в три раза по сравнению с 2021-м. При этом нельзя сказать, что доступность наркотических препаратов заметно увеличилась, однако наркотики, которые ходят на черном рынке, стали сильнее и опаснее. Правда ли, что одним из самых проблемных регионов Эстонии все еще является Ида-Вирумаа? Сыграла ли свою роль в распространении запрещенных веществ война в Украине?
С 2022 года среди людей, которые зависимы от наркотиков, распространяются новые вещества - нитазены, которые заменили известные ранее фентанилы. Вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюйт подчеркивает, что причина возросшей смертности от передозировки именно в том, что характер наркотических веществ изменился - они имеют так называемый накопительный эффект и люди просто не в состоянии контролировать ситуацию. Таким образом, продающиеся сейчас на „черном рынке“ вещества гораздо токсичнее прежних, и их употребление еще более опасно.
По данным регистра причин смертей и Института здоровья, в 2023 году от передозировки умерло 117 человек. Годом ранее эта цифра была меньше - 80. А вот в 2021 году таких случаев было 39. Резкий рост смертности начался именно в 2022 году.