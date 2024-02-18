„Раньше был нарратив: наркоман - это русскоязычный молодой человек. Но все не так“. Почему проблема наркомании в Эстонии стоит так остро?

Недавно стали известны новые статистические данные - число смертей от передозировки наркотиков в 2023 году выросло в три раза по сравнению с 2021-м. При этом нельзя сказать, что доступность наркотических препаратов заметно увеличилась, однако наркотики, которые ходят на черном рынке, стали сильнее и опаснее. Правда ли, что одним из самых проблемных регионов Эстонии все еще является Ида-Вирумаа? Сыграла ли свою роль в распространении запрещенных веществ война в Украине?