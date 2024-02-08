ЧП и криминал
08.02.2024, 11:10

Неизвестный ворвался на территорию кемпинга, напал на спящего мужчину, накричал на него и поджег авто

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Delfi
Politseibuss
Politseibuss
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В ночь на среду в Тартумаа неизвестный ворвался в кемпинг, напал с газовым баллончиков на мужчину, накричал на него и поджег автомобиль.

В полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 7 февраля неизвестный мужчина ворвался в расположенный в волости Кастре в Тартумаа кемпинг, распылил перцовым баллончиком в лицо спящему там мужчине, наорал на него и скрылся.

Придя в себя, пострадавший обнаружил, что неподалеку горит его легковой автомобиль.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар, а медики скорой помощи осмотрели пострадавшего мужчину. К счастью, с ним было все нормально.

Точные обстоятельства и личность человека, совершившего данное деяние, будут установлены в ходе уголовного производства.

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