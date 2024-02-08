Неизвестный ворвался на территорию кемпинга, напал на спящего мужчину, накричал на него и поджег авто(8)
В ночь на среду в Тартумаа неизвестный ворвался в кемпинг, напал с газовым баллончиков на мужчину, накричал на него и поджег автомобиль.
В полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 7 февраля неизвестный мужчина ворвался в расположенный в волости Кастре в Тартумаа кемпинг, распылил перцовым баллончиком в лицо спящему там мужчине, наорал на него и скрылся.
Придя в себя, пострадавший обнаружил, что неподалеку горит его легковой автомобиль.
Прибывшие на место спасатели потушили пожар, а медики скорой помощи осмотрели пострадавшего мужчину. К счастью, с ним было все нормально.
Точные обстоятельства и личность человека, совершившего данное деяние, будут установлены в ходе уголовного производства.
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