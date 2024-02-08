Андрей Коробейник: налог на прибыль банков принес бы в казну вдвое больше, чем автоналог

„Цель правительства – снижение автомобилизации, коалиция пытается решить проблему, которой не существует. В Эстонии на один квадратный километр приходится 23 автомобиля, тогда как, например, в Германии этот показатель в шесть раз выше. Поэтому говорить об избытке автомобилей на сегодняшний день нельзя. Речь идет об очередном налоговом изменении, которое ухудшит положение в первую очередь жителей сельских регионов и семей с детьми, так как для них автомобиль – жизненная необходимость“, - сказал Коробейник.

По словам Коробейника, правительство реформистов надеется, что поступления автоналога в государственную казну составят 236 млн евро; если разделить эту сумму на количество автовладельцев (478 139), то получается, что каждый из них заплатит за год в среднем 493 евро и 58 центов. „Например, налог на дизельный универсал 2018 года с передним приводом и мотором 2,0 л составит 291,92 евро, а первичная его регистрация – 3254,6 евро. Большие автомобили используют прежде всего многодетные семьи“, - отметил депутат.

Коробейник отметил, что отмена бесплатного общественного транспорта в уездах обернулась для жителей сельских регионов дополнительными тратами, а из-за введения автоналога у них на руках будет оставаться еще меньше денег. „В Эстонии нет проблемы загрязнения воздуха или пробок, в ситуации, когда экономика падает два года подряд, а безработица продолжает расти, из-за планируемого автоналога люди не кинутся массово скупать новые автомобили. Однако автоналог волне может стать причиной закрытия ряда предприятий в сельской местности и бедственного положения многих семей“, - добавил он.

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