Тартуский университет приглашает всех желающих на день открытых дверей
29 февраля в университетской библиотеке и по всему Тарту пройдут мероприятия в рамках дня открытых дверей, куда приглашаются все, кто интересуется обучением в Тартуском университете.
День открытых дверей начнется с информационной ярмарки в библиотеке Тартуского университета, где можно будет ознакомиться с учебными программами и университетской жизнью. Утром в библиотеке пройдет конференция, где руководитель службы приема студентов Туули Калдма расскажет о процессе поступления в университет, а студенты дадут советы, как сознательно выбрать специальность и что нужно учесть при подготовке к вступительным испытаниям. Выпускники университета расскажут, как справиться с трудностями во время обучения. Участников конференции поприветствует ректор университета, профессор Тоомас Ассер. Ведущей мероприятия выступит студентка отделения материаловедения и технологии Аннабель Раудсепп.
Во второй половине дня в учебных корпусах пройдут информационные часы и мастер-классы, где можно будет ознакомиться с различными специальностями и открыть для себя новые направления обучения. Узнать подробнее о мастер-классах и зарегистрироваться на них можно на странице Fienta. В течение дня все заинтересованные смогут ознакомиться с общежитиями и посетить главное здание. В день открытых дверей его участники также смогут бесплатно попасть в музеи университета.
В библиотеке карьерные консультанты консультационного центра Тартуского университета будут оказывать участникам ярмарки персональные консультации, поддерживающие сознательный выбор специальности. По словам председателя студенческого совета Тартуского университета Ренара Киххо, день открытых дверей — это лучшее время, чтобы ознакомиться с интересующим направлением и учебной средой, а также убедиться в правильном выборе специальности. „Это день, когда стоит использовать каждую возможность, интересоваться и задавать вопросы, чтобы уверенно выбрать обучение в Тартуском университете“ — добавил Киххо.
Ознакомьтесь с программой дня открытых дверей и зарегистрируйтесь на сайте ut.ee/lahtised-uksed. Следите за мероприятием в Facebook.
Проведение дня открытых дверей поддерживает банк Swedbank, который также предоставит автобусы, чтобы доставить молодежь в Тарту и обратно. Дополнительная информация о бронировании мест в автобусах скоро появится на сайте университета.