Тартуский университет приглашает всех желающих на день открытых дверей

День открытых дверей начнется с информационной ярмарки в библиотеке Тартуского университета, где можно будет ознакомиться с учебными программами и университетской жизнью. Утром в библиотеке пройдет конференция, где руководитель службы приема студентов Туули Калдма расскажет о процессе поступления в университет, а студенты дадут советы, как сознательно выбрать специальность и что нужно учесть при подготовке к вступительным испытаниям. Выпускники университета расскажут, как справиться с трудностями во время обучения. Участников конференции поприветствует ректор университета, профессор Тоомас Ассер. Ведущей мероприятия выступит студентка отделения материаловедения и технологии Аннабель Раудсепп.

Во второй половине дня в учебных корпусах пройдут информационные часы и мастер-классы, где можно будет ознакомиться с различными специальностями и открыть для себя новые направления обучения. Узнать подробнее о мастер-классах и зарегистрироваться на них можно на странице Fienta. В течение дня все заинтересованные смогут ознакомиться с общежитиями и посетить главное здание. В день открытых дверей его участники также смогут бесплатно попасть в музеи университета.

В библиотеке карьерные консультанты консультационного центра Тартуского университета будут оказывать участникам ярмарки персональные консультации, поддерживающие сознательный выбор специальности. По словам председателя студенческого совета Тартуского университета Ренара Киххо, день открытых дверей — это лучшее время, чтобы ознакомиться с интересующим направлением и учебной средой, а также убедиться в правильном выборе специальности. „Это день, когда стоит использовать каждую возможность, интересоваться и задавать вопросы, чтобы уверенно выбрать обучение в Тартуском университете“ — добавил Киххо.

Ознакомьтесь с программой дня открытых дверей и зарегистрируйтесь на сайте ut.ee/lahtised-uksed. Следите за мероприятием в Facebook.