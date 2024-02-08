Ансип о Кае Каллас на посту премьер-министра: ничто не вечно

„Когда поддержка партии составляет 13,5%, а правительства - менее 40%, то возникает немало критиков, которые не одобряют действия правительства. Если предлагается глупое решение, и все его одобряют, то это глупое решение принимается, и в результате мы все страдаем“, - передает его слова RusERR.

Ансип отметил, что „в ряде ситуаций“ страной можно было руководить лучше, а Кая Каллас до до сих пор занимает свою должность, поскольку „это была воля избирателей“. Ансип дал понять, что сейчас ситуация изменилась: „Это сильная поддержка, которая теперь каким-то образом начала беспокоить людей. Они хотели бы перемен, но эти перемены никак не наступают“.

На вопрос о том, нужно ли Каллас уходить в отставку, экс-лидер реформистов ответил: „Это должна решать она сама и депутаты парламента от партии. На мой взгляд, тот кредит доверия, который был выдан на выборах, был очень быстро растрачен. На мой взгляд, это правительство не способно провести какие-либо содержательные реформы, потому что непопулярное правительство не способно принимать непопулярные решения, проводить непопулярные реформы“.

Ансип уверен, что Партии реформ нужен новый председатель, а правительству новый премьер-министр. Когда это произойдет, неясно, но, как отметил европарламентарий, „ничто не вечно“.

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