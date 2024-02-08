ФОТО И ВИДЕО | На Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария с участием 11 авто

Утром, около половины девятого утра, полиция сообщила, что на 3 км Таллиннской окружной дороги, между Лагеди и Венекюла, по направлению к столице произошла цепная авария с участием 11 автомобилей.

Как уточнили позже в Ида-Харьюском отделении полиции, в результате случившегося никто не пострадал, речь идет о страховых случаях. Полиция установила, что все водители были трезвы и имели права соответствующей категории.

По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги, но точные причины все еще устанавливаются.

Движение в месте аварии было нарушено до обеда.

На месте работали полицейские, спасатели, а также медики скорой.

Транспортный департамент напоминает, что водителям следует считаться с тем, что зимние дорожные условия переменчивы, и выбирать стиль вождения, соответствующий этим условиям.

Перед тем, как отправиться в путь, рекомендуется ознакомиться с информацией о дорожных условиях на сайте https://tarktee.ee/#/ru.

Люди получили сообщения об опасности

В связи с произошедшим многие люди получили сообщение об опасности от государственной системы оповещения EE-ALARM.

Эксперт по кризисам Центра тревоги Рейн Олеск рассказал, что PPA определило опасную зону, в радиусе которой все устройства с SIM-картой получили сообщение с предупреждением об опасности. Каждое сообщение об опасности имеет область зоны опасности и период, в течение которого сообщения отправляются на находящиеся в зоне опасности устройства с SIM-картой. Это означает, что сообщение об опасности получают все устройства с SIM-картой, находящиеся в зоне опасности на момент отправки уведомления. При этом те жители, которые прибывают в опасную зону после первоначальной рассылки уведомлений, могут тоже получить сообщение об опасности задним числом, если время действия сообщения об опасности еще активно.

В некоторых случаях SMS-сообщения EE-alarm приходят и находящимся за пределами опасной зоны людям. Это зависит от того, к какой телефонной вышке подключен мобильный телефон.

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