ФОТО | В Харьюмаа микроавтобус врезался в грузовик Сил обороны

Дорожное происшествие случилось 7 февраля около 21.45 на дороге Ягала — Кяравете рядом с полигоном Соодла.

„По первоначальной информации, микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого находилась женщина, наехал на грузовик MAN, - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. - Известно, что пострадала водитель микроавтобуса, 52-летняя женщина. Скорая помощь доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья“.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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