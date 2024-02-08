08.02.2024, 08:25
ФОТО | В Харьюмаа микроавтобус врезался в грузовик Сил обороны(2)
Вчера вечером в Харьюском уезде в волости Ания водитель микроавтобуса въехал в грузовик Сил обороны.
Дорожное происшествие случилось 7 февраля около 21.45 на дороге Ягала — Кяравете рядом с полигоном Соодла.
„По первоначальной информации, микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого находилась женщина, наехал на грузовик MAN, - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. - Известно, что пострадала водитель микроавтобуса, 52-летняя женщина. Скорая помощь доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья“.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
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