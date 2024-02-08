Сотни тысяч евро: два счастливчика выиграли в лотереи крупные суммы

Оба выигрышных билета были куплены в интернете.

Последний джекпот Bingo loto в размере 482 101,30 евро был разыгран 6 декабря. Тогда победительницей оказалась женщина средних лет из Йыгевамаа, купившая билет онлайн.

В случае с Vikinglotto речь идет о дополнительном выигрыше, который был разыгран среди всех билетов Vikinglotto, купленных в Эстонии в январе. Каждая игровая комбинация в билете участвовала в розыгрыше как отдельная единица. Дополнительный приз в размере 100 000 евро с 2024 года будет разыгрываться ежемесячно.

В 2023 году Eesti Loto выплатила государству 15,5 миллионов евро налога на азартные игры. В качестве выигрышей Eesti Loto выплатила игрокам в общей сложности 40,4 миллиона евро, в том числе 7,3 миллиона в качестве выигрышей в моментальные лотереи и 4,3 миллиона евро в виде выигрышей в электронным моментальных лотереях.

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