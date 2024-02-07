Мужчина, найденный мертвым вместе со своей четырехлетней дочерью, еще на прошлой неделе говорил знакомым, что справится со всеми трудностями

Райво жил в Выхма, что в 13 километрах от Сууре-Яани, много лет. Зарабатывал на жизнь выполняя, например, строительные работы. Друзья и знакомые вспоминают его добрым словом. Он хорошо ладил со своими близкими. На праздники выпивал что-то покрепче, но пил не ежедневно. То есть проблем с алкоголем, насколько известно, у него не было.