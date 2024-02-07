Украинцы VS Политики | Кристина Каллас: эстонская система образования должна дать возможность и украинским, и русским детям развивать свой родной язык

„Украинских детей реформа образования коснется также, как всех остальных, они с 1 сентября в 1-м и 4-м классе будут учиться на эстонском языке. Понятно, что методика преподавания будет отличаться от эстоноязычных классов, - заявила Каллас. - У нас сейчас 5% учеников эстонских школ - украинцы. Это огромный процент в сравнении с другими странами Европы.

„Я работаю в школе и контактирую с украинскими детьми. Мы должны понимать их бэкграунд, - рассказал Дорохов. - Со стороны они выглядят как обычные дети, бегают по коридору, что-то кричат, но это потому, что детская психика довольно гибкая. Многие из них видели страшные вещи: у кого-то падала ракета в нескольких метрах от дома, и хоть мы и находимся в 2024 году, два года продолжается российская военная агрессия, но мне кажется, что первый год многие детки просто потратили на то, чтобы понять: ок, мы теперь в Эстонии. Здесь сложно от них требовать тех же академических успехов, что и от всех остальных“.

Также собеседники обсудили будущее украинских детей в эстонской школе и за ее пределами.

„Когда мы встречаемся в Брюсселе с министром образования Украины, у него всегда одна и та же информация для членов Евросоюза: пожалуйста, держите наших детей и учителей, но верните их нам после окончания войны, - призналась Каллас. - Не ассимилируйте их, чтобы им было трудно вернуться в Украину. Дайте им возможности чувствовать себя украинцами, чтобы мы могли получить их обратно, когда Украина победит. Эстонская система образования должна дать и украинским детям, и русскоязычным детям возможность развивать свой родной язык. Поэтому мы сделали предписания для школ: да, закон предписывает полное преподавание на эстонском языке, но вот эти уроки, свободные, во время них используйте для преподавания родного языка“.

Также министр образования Эстонии поделилась планами, которые есть у ее ведомства относительно Украины.