07.02.2024, 19:45
ФОТО | На скользкой трассе перевернулся автомобиль. Водитель исчез(3)
В среду, 7 февраля, в начале пятого вечера на 27-м километре шоссе Вильянди — Вялусте — Мустла на скользкой трассе перевернулся автомобиль.
В районе села Пырса (волость Вильянди) Chrysler Voyager вынесло с дороги и он перевернулся на крышу.
Первыми на место происшествия прибыли спасатели, но в салоне машины к этому моменту никого уже не было, сообщил наш фотокорреспондент. Спасатели поставили автомобиль на колеса.
Прибывший на место собственник машины распорядился, чтобы ее увезли. Кто ехал в машине — на данный момент остается неясным.
Дорога на участке, где произошла авария, скользкая.
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