ФОТО | На скользкой трассе перевернулся автомобиль. Водитель исчез

В районе села Пырса (волость Вильянди) Chrysler Voyager вынесло с дороги и он перевернулся на крышу.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели, но в салоне машины к этому моменту никого уже не было, сообщил наш фотокорреспондент. Спасатели поставили автомобиль на колеса.

Прибывший на место собственник машины распорядился, чтобы ее увезли. Кто ехал в машине — на данный момент остается неясным.

Дорога на участке, где произошла авария, скользкая.

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