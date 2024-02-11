Январская инфляция и рост цен в основном были вызваны повышением НСО. Когда ситуация изменится?

Повышение с начала года налога с оборота (НСО) и акциза на алкоголь ожидаемо привели к ускорению годовой инфляции, отмечает аналитик фискального отдела Министерства финансов Кристьян Пунгас.

Оценивая месячное изменение цен по группам товаров, можно заметить, что товары и услуги облагаемые НСО по ставке 20%, в полной мере отразили в своих ценах повышение НСО.

В некоторых группах товаров, где розничные продажи показали более значительный спад, и общая картина искажается сезонными скидками (например, одежда и обувь, хозяйственные товары), влияние повышения ставки НСО сложнее оценить, и оно может произойти с некоторым смещением по времени. Еще одним фактором роста январской инфляции стало повышение акциза на алкоголь.

Если во второй половине прошлого года цены на продукты питания снижались за счет снижения закупочных цен, то в январе продовольствие подорожало в месячном исчислении на три процента. Это означает, что торговцы подняли цены на продукты питания больше, чем повысился налог с оборота.

Хотя цены на газ и печное топливо снизились, цены на энергоносители в январе повысились — из-за восьмипроцентного подорожания электричества.

В прошлом году относительно большой вес универсальной услуги сохранял индекс цен на электроэнергию мало колеблющимся, но с этого года вес универсальной услуги уже не имеет существенного воздействия, что увеличивает влияние пакетов, основанных на биржевой цене, на индекс цен на электроэнергию.

Замедления инфляции можно ждать с апреля, когда эффект от прошлогодних мер смягчения в энергетической сфере будет ослабевать.

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